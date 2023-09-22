«Юнармия» — престижно и почётно

Новые рубежи

Как отметил начальник муниципального штаба движения «Юнармия» Виктор Диконенко, все участники поездки прошли тщательный конкурсный отбор. В финале было предусмотрено по пять квот для девушек и юношей.

– Победители являются участниками мероприятий разного уровня в сферах науки, спорта, творчества, военно–патриотической работы. Здесь и обладатели знака отличия «Юнармейская доблесть», и участники парада Победы в Норильске. Что интересно, по количеству поданных заявок девушки оставили юношей далеко позади, и среди юнармеек конкурс составил 3–4 кандидата на место, особенно сложно было выбирать среди спортсменок. Но сейчас я уверен: эти ребята — лучшие из лучших, — с гордостью говорит Виктор Владимирович.

По его словам, идея наградить активистов не воплотилась бы в реальность без поддержки муниципалитета. Администрация Норильска взяла на себя все расходы: авиабилеты, проживание, питание и обширную экскурсионную программу.

– Спасибо специалистам управления по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике, которые организовали эту замечательную поездку. Ребята провели в Санкт–Петербурге шесть дней. Неизгладимое впечатление на них и на меня произвело посещение мемориального комплекса «Дорога жизни». Здесь укрепилась моя вера в государство, я убедился, что зверства врага не подлежат прощению и забвению. Особенно запомнилась история про юных девушек возраста наших юнармеек, называемых белыми ангелами. Молодые ленинградки работали регулировщицами, указывая путь идущим по льду Ладожского озера машинам. В любую погоду: в мороз, метель, дождь и ветер, под разрывающимися бомбами и в голодном истощении регулировщицы стояли на своём посту. Этот пример укрепил наш патриотический дух.

Побывали мы и на Пискарёвском кладбище, где отдали долг памяти землякам–красноярцам, которые погибли, защищая Северную столицу. Здесь мы возложили цветы у мемориальной таблички, — рассказал Виктор Диконенко.

Виктор Владимирович поделился планами развития проекта по поощрению талантливых юнармейцев Норильска. В городской администрации планируют организовывать такие поездки дважды в год — осенью и зимой. Перечень городов для посещения также будет обновляться: норильчан ждут Москва, Красноярск, Новосибирск. Кроме того, помимо подростков 15–17 лет, в конкурсном отборе смогут участвовать юнармейцы в возрасте от 10 лет.

– В Санкт–Петербурге мы встречали соратников из других городов. В их муниципалитетах действуют программы отбора на участие в путешествиях в города–герои. Я успел пообщаться с руководителями, а ребята сделали совместные фотографии. В следующий раз запланируем встречи с иногородними представителями движения для обмена опытом, — отметил начальник штаба норильской «Юнармии».

Виктор Диконенко рассказал и о самых важных итогах путешествия. Молодёжная политика государства направлена на поддержку талантливых юношей и девушек. Норильчане решили продемонстрировать это на собственном примере и взялись за подготовку фильма о своём путешествии. Его покажут в школах города. На установочных встречах, которые проводит муниципальный штаб движения для будущих участников, фильм наглядно продемонстрирует, какие возможности для саморазвития даёт вступление в ряды «Юнармии».

Устами юнармейцев

Ребята тоже поделились своими впечатлениями от поездки. Ученица 11–го казачьего класса школы № 31 Алёна Маукина впервые побывала в Санкт–Петербурге.

– О победе в конкурсе мне по телефону сообщил педагог. Очень обрадовалась, была в предвкушении интересного путешествия. Больше всего хотела попасть в Эрмитаж, я о нём много читала. И вот 3 сентября, собравшись в Молодёжном центре, мы отправились в аэропорт. С большинством участников поездки я не была знакома, но мы сразу нашли общий язык. Санкт–Петербург встретил нас ярким солнечным светом. Говорят, что это пасмурный город, но мы этого совсем не ощутили. В день были на

2–3 экскурсиях, поэтому впечатлений очень много. Побывали в Петропавловской крепости, Петергофе, музее морской артиллерии, Кронштадте. Всем привезла подарки. Родственникам — знаменитый зефир местного производства. Для мамы выбрала сувенирную тарелку с видами Санкт–Петербурга — она коллекционирует эти предметы декора.

В Эрмитаж отправились в последний день перед вылетом в Норильск. Экскурсия длилась всего два часа — не успели рассмотреть шедевры подробно. Зато понравился Исаакиевский собор. Снаружи он выглядит очень монументально, а когда я увидела его внутри, просто потеряла дар речи. Безумно красиво! — рассказала наша собеседница.

Поделилась девушка и историей пребывания в рядах «Юнармии». В её родной школе пять лет назад открыли профильный казачий класс, куда юная Алёна подала заявку на зачисление. В 13 лет девочка вступила в движение. Сейчас в свои 17 лет Алёна — командир юнармейского отряда и атаман выпускного казачьего класса. Среди её достижений — победы на индивидуальных конкурсах строевой подготовки. Сейчас, помимо участия в юнармейских активностях, Алёна готовится к поступлению в вуз. Высшее образование планирует получать в Новосибирске, выбрала юридический факультет. В полюбившийся Санкт–Петербург обязательно приедет в качестве туриста, но жить и учиться намерена в родной Сибири.

Ученица школы № 14 Мария Раю вступила в «Юнармию» шесть лет назад. Это сыграло роль в выборе будущей профессии. Норильчанка собирается поступать в ведомственное учебное заведение МВД в Красноярске, но служить хочет в родном городе. Девушка активно готовится стать курсанткой: занимается армейским рукопашным боем и стрельбой, регулярно участвует в соревнованиях и имеет награды. Спортивные победы помогли ей пройти отбор и отправиться в путешествие мечты.

– В Петербург попала впервые. Особенно запомнилось посещение Петергофа. Это чудесно — побывать во дворцах и парках, в которых гуляли русские императоры и императрицы, прикоснуться к истории! Просто незабываемо! — поделилась Мария.

11–классник Иван Калиновский из гимназии № 7 в Санкт–Петербурге уже бывал, но эту поездку он запомнит надолго:

– Меня впечатлили экспонаты военно–артиллерийского музея. Волнительным было посещение Пискарёвского кладбища, где захоронены жертвы Второй мировой войны. Там мы смогли отдать дань подвигу народа–победителя. Эта поездка мотивировала меня на дальнейшее самосовершенствование. Благодарю за предоставленную возможность администрацию Норильска, муниципальный штаб «Юнармии» и лично его начальника Виктора Диконенко, моего наставника Сергея Сычёва и, конечно же, моих родителей!

Юноша углублённо изучает историю России, занимается спортивным туризмом, альпинизмом и волейболом. В «Юнармию» вступил в 2021 году и за короткий период стал не только командиром школьного отряда, но и выиграл участие в поездке.

– Я учусь в 11–м классе, скоро буду поступать в ведомственный вуз — собираюсь связать свою жизнь со службой в Вооружённых Силах. Хочу дать совет всем ребятам: вступайте в «Юнармию»! Быть патриотом в наше время необходимо! — подытожил Иван.

Фото предоставлены муниципальным штабом «Юнармии»