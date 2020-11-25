«Юнармия» победила

В главном штабе «Юнармии» подвели итоги смотра-конкурса региональных отделений всероссийского патриотического движения за 2020 год. Юнармейцы Красноярья также вошли в список лидеров общероссийского рейтинга, заняв седьмое место среди всех отделений России.

В «Юнармии» края состоят около 13 тысяч человек. В этом году региональное отделение организовало множество патриотических проектов, приуроченных к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы. Активисты стали частью акций «Письмо солдату», «Юбилейный десант», «День Государственного флага», «Боевой листок», «Юнармейский десант», «Кросс нации» и других. Юнармейцы организовали также передвижную выставку, посвящённую выдающимся лицам в истории России.

Кроме того, в Красноярске открылась первая «Школа юнкоров» по подготовке журналистов. Её слушатели становятся участниками крупных проектов и экспедиций, публикуя свои материалы о военно-патриотическом воспитании молодёжи в краевых и муниципальных СМИ.