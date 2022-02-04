Юную норильчанку поздравили с победой в Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого»

С призовым местом в номинации «Юный экожурналист», которое Ульяна получила за тематический видеосюжет для YouTube-канала, её поздравили Владимир Бурматов, депутат Государственной Думы Совета Федерации РФ, и глава Норильска Дмитрий Карасев.

«Мы с главой города поздравляем вас. Данная победа играет большую роль для города. Норильск прозвучал на всю страну. От себя хочу вам пожелать сохранять настрой. Не знаю, как дальше будет складываться ваша журналистская деятельность, перерастёт ли она в профессию, но талант создавать качественный и интересный видеоматериал будет сопровождать вас по жизни. В наше время подобный формат наравне со СМИ позволяет быть услышанным», — обратился к победительнице Владимир Бурматов.

Дмитрий Карасев также поприветствовал норильчанку:

«И мне, и коллегам, и, думаю, всем горожанам очень приятно, что наша молодёжь интересуется экологией и помогает её развивать. Надеюсь, вы продолжите заниматься выбранным делом. Со своей стороны мы готовы помогать вам развиваться в этом направлении. Город сегодня меняется, и перемены планируются масштабные, в том числе в области экологии. Норильску нужны активные, неравнодушные, искренне любящие родную территорию люди. Будет здорово, если по окончании школы и вуза вы вольётесь в работу на благо города».

Ульяна Углова поблагодарила всех за поздравления и отметила, что тема экологии ей интересна и, возможно, эта победа будет не единственной в её творческом портфолио.