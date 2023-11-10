МАУ ИЦ «Норильские новости»

Юные хоккеисты из Дудинки вернулись со спортивных сборов из Сочи

Юные хоккеисты из Дудинки вернулись со спортивных сборов из Сочи

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Юные хоккеисты из Дудинки вернулись со спортивных сборов из Сочи

В сопровождении своего тренера Сергея Букреева ребята ездили на тренировочные сборы Международного детского хоккейного лагеря «Звезда хоккея».

Юные хоккеисты из Дудинки вернулись со спортивных сборов из Сочи

На сборы отправились 22 воспитанника секции по хоккею с шайбой Центра развития зимних видов спорта. В течение недели на льду тренировочного центра в Олимпийском парке с юными таймырцами работали профессиональные тренеры, которые повышали ребятам технический уровень катания, паса, броска, владения клюшкой и навыки вратаря. Кроме того, для таймырских спортсменов проводились комплексные функциональные тренировки в зале.

Отметим, что тренерский состав лагеря имеет аттестаты Министерства спорта и Федерации хоккея России различных категорий. По итогам сборов хоккеисты не только повысили свой опыт и мастерство, но и получили сертификаты и подарки.

Финансовую помощь в организации выезда таймырских ребят в международный детский хоккейный лагерь оказала компания «Норникель».

Фото участников поездки
10 ноября в 15:15 420
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