Юные хоккеисты из Дудинки вернулись со спортивных сборов из Сочи

На сборы отправились 22 воспитанника секции по хоккею с шайбой Центра развития зимних видов спорта. В течение недели на льду тренировочного центра в Олимпийском парке с юными таймырцами работали профессиональные тренеры, которые повышали ребятам технический уровень катания, паса, броска, владения клюшкой и навыки вратаря. Кроме того, для таймырских спортсменов проводились комплексные функциональные тренировки в зале.

Отметим, что тренерский состав лагеря имеет аттестаты Министерства спорта и Федерации хоккея России различных категорий. По итогам сборов хоккеисты не только повысили свой опыт и мастерство, но и получили сертификаты и подарки.

Финансовую помощь в организации выезда таймырских ребят в международный детский хоккейный лагерь оказала компания «Норникель».