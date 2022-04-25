Юные норильчане могут побороться за 50 путёвок в лагерь «Орлёнок»

Путёвки во Всероссийский детский центр «Орлёнок» получат те, кто напишет наибольшее число работ и приведёт в проект больше всего друзей. Специальная экологическая смена для детей и подростков под эгидой Росприроднадзора пройдёт с 30 мая по 19 июня.

Премия учреждена Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 31 марта 2021 года и призвана повысить экологическую культуру у детей и подростков. «Ребята со всех уголков России и из-за рубежа уже начали активно присылать свои работы на второй сезон премии. Некоторые из них заявляют сразу несколько работ в разных номинациях. Мы решили поощрить в этом году самых активных участников и тех, кто приведет с собой друзей. Скорее присылайте свои работы, времени осталось мало, срок до 1 мая. Участвуйте сами, со своими друзьями, семьёй, школой. Расскажите, что вас беспокоит и что нужно сделать, чтобы планета стала чище и здоровее. На своём примере покажите, что экология - дело каждого», - обратилась к ребятам глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Самые активные участники премии смогут изучить побережье Черного моря, узнать флору и фауну этой территории, провести собственные исследования. Для юных экологов будут организованы творческие встречи и мастер-класс с федеральными экспертами. В конкурсе могут участвовать дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Подать заявку можно на сайте. Творческие работы принимаются в девяти номинациях. Две командные: «Экосемья» и «Экошкола» и семь индивидуальных: «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение».