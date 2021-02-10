Юные норильчане могут принять участие в онлайн-олимпиаде по математике

На официальном сайте пробный тур олимпиады стартовал 9 февраля и продлится до 28 февраля. Основной тур начнётся 1 марта и продолжится до 14 марта. Участие в олимпиаде бесплатное. Школьников проверят на знания школьной программы, дополнительных знаний маленьким умникам не понадобится. На выполнение заданий у участников будет ровно час. В течение этого времени ребят будут сопровождать герои всем известного мультфильма - Фрик и Гик.

По итогам олимпиады каждый получит сертификат участника, победителя или призера.