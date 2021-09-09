Юные норильчане приняли участие в квесте «Тропа безопасности»

Ребята должны были пройти маршрут с шестью остановками, на которых их поджидали различные задания. Участники безошибочно определяли дорожные знаки, учились справляться с пожароопасными ситуациями, оказывали первую помощь условно пострадавшему, а также складывали различные виды костров. А в завершение квеста школьники отправились на поиски клада.

Далее дорожные полицейские продемонстрировали ребятам спецприборы, при помощи которых осуществляется контроль соблюдения скоростного режима, измеряется расстояние при ДТП, а также познакомили их со специальным полицейским набором для оказания первой помощи пострадавшим в дорожных происшествиях. Профессиональные огнеборцы в свою очередь показали участникам квеста мастерскую работу по тушению огня, применив пожарное оборудование.

После увлекательной встречи подростки засыпали представителей сотрудников силовых ведомств вопросами и поблагодарили за интересное и познавательное мероприятие. Многие ребята выразили желание в будущем пополнить ряды стражей порядка.