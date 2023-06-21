МАУ ИЦ «Норильские новости»

Юные норильчане узнали, чем питается хозяин Арктики

Юные норильчане узнали, чем питается хозяин Арктики

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Юные норильчане узнали, чем питается хозяин Арктики

Центр экопросвещения «Белый мишка» организовал для своих воспитанников и их родителей интерактивное занятие.

Юные норильчане узнали, чем питается хозяин АрктикиЮные норильчане узнали, чем питается хозяин АрктикиЮные норильчане узнали, чем питается хозяин АрктикиЮные норильчане узнали, чем питается хозяин АрктикиЮные норильчане узнали, чем питается хозяин Арктики

Ребята познакомились с рационом краснокнижного животного, а помог им в этом медвежонок по имени Пломбир. Зверь предпочитает употреблять в пищу морских животных, например, кольчатую нерпу. Но если белый медведь чувствует голод, то съест всё, что сможет отыскать. Он будет разорять гнезда и съедать яйца, жевать травянистые растения и даже водоросли.

Юные экологи не оставили белого медведя Пломбира голодным. В зале ресторана «Норильск» вместе с родителями и педагогами центра ребята с энтузиазмом участвовали в кулинарном мастер-классе - готовили специальную пиццу. Сначала все облачились в поварскую форму, затем приступили к готовке. Ребята раскатывали тесто и придавали пицце форму рыбки, чтобы она точно понравилась белому мишке. Начинку каждый кулинар выбирал сам. И все были в восторге от совместного кулинарного творчества.

По словам директора детского центра экопросвещения «Белый мишка» Елены Гудковой, интерактивная форма занятий позволяет ребятам быстрее и эффективнее усваивать материал. Педагоги всегда используют элементы творчества, игры и мультимедиа при подготовке программы. А кулинарный мастер-класс точно запомнится ребятам как веселое и познавательное приключение. Ребята и родители оставили только положительные отзывы.

Летний курс занятий в «Белом мишке» продолжается. Педагоги готовят для воспитанников ещё много интересного. Для тех, кто не успел записаться, детский центр экопросвещения откроет двери осенью. Следите за информацией в социальных сетях учреждения.

21 июня в 16:10 640
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