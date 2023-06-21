Юные норильчане узнали, чем питается хозяин Арктики

Ребята познакомились с рационом краснокнижного животного, а помог им в этом медвежонок по имени Пломбир. Зверь предпочитает употреблять в пищу морских животных, например, кольчатую нерпу. Но если белый медведь чувствует голод, то съест всё, что сможет отыскать. Он будет разорять гнезда и съедать яйца, жевать травянистые растения и даже водоросли.

Юные экологи не оставили белого медведя Пломбира голодным. В зале ресторана «Норильск» вместе с родителями и педагогами центра ребята с энтузиазмом участвовали в кулинарном мастер-классе - готовили специальную пиццу. Сначала все облачились в поварскую форму, затем приступили к готовке. Ребята раскатывали тесто и придавали пицце форму рыбки, чтобы она точно понравилась белому мишке. Начинку каждый кулинар выбирал сам. И все были в восторге от совместного кулинарного творчества.

По словам директора детского центра экопросвещения «Белый мишка» Елены Гудковой, интерактивная форма занятий позволяет ребятам быстрее и эффективнее усваивать материал. Педагоги всегда используют элементы творчества, игры и мультимедиа при подготовке программы. А кулинарный мастер-класс точно запомнится ребятам как веселое и познавательное приключение. Ребята и родители оставили только положительные отзывы.

Летний курс занятий в «Белом мишке» продолжается. Педагоги готовят для воспитанников ещё много интересного. Для тех, кто не успел записаться, детский центр экопросвещения откроет двери осенью. Следите за информацией в социальных сетях учреждения.