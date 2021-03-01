Юные норильские изобретатели могут проявить себя в конкурсе «Роботостанция МТС»

Участвовать в нём могут изобретатели в возрасте от 6 до 14 лет. Задача перед норильчатами стоит непростая - изобрести экоробота-помощника, который будет заботиться о природе. Своё творение в действие нужно записать на видео, сопроводив картинку рассказом о принципе работы. Видео нужно загрузить на сайт конкурса, указав регион проживания.

Региональный этап конкурса продлится до 25 апреля.

Стоит отметить, что все участники этого этапа автоматически становятся участниками федерального конкурса «Робостанция МТС» в рамках проекта «Поколение М». Победители отправятся на стажировку в Москву.