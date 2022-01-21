Юных норильчан познакомили с историей Норильского ОМВД

В гостях у стражей порядка побывали студенты педагогического колледжа, учащиеся 10-го юридического (полицейского) класса школы № 14, а также пятиклассник Егор Касрашвил, которого лично пригласил начальник Норильского ОМВД Олег Мусихин.

Ребята познакомились с экспонатами полицейского музея, об истории становления органов внутренних дел в Норильске им рассказывали представитель Общественного совета при Норильском ОМВД Юрий Кононченко и руководитель отдела по работе с личным составом норильской полиции Сергей Гулак.

В музее собраны не только исторические документы, фотографии и обмундирование разных лет, но и раритетная фототехника, которая использовалась вплоть до начала 2000-х годов. Юрий Кононченко со знанием дела поведал слушателям о служебных командировках в горячие точки и о подвигах правоохранителей. Ветеран МВД 28 лет прослужил в органах внутренних дел и шесть раз бывал в служебных командировках на Северном Кавказе.

О тех, кто стоял у истоков образования норильской полиции и внёс большой вклад в её сегодняшний облик, о руководителях разных лет и даже о легендах, передаваемых от одного поколения стражей порядка другому, рассказал руководитель отделения оперативно-разыскной информации Михаил Незнанов. «Кто-то из прибывающих к нам в эти дни «десантников» уже твёрдо решил связать свое образование и дальнейшую деятельность с юридическим профилем, кому-то ещё предстоит определиться с выбором профессии. Но мы всегда с большим удовольствием ждем очередную «высадку» школьников или студентов для погружения в нашу историю, открытого разговора о том, чем мы можем по праву гордиться. Мы всегда надеемся, что для кого-то из наших гостей отправной точкой путешествия в будущее станет именно такой экскурсионный день», – отметил Юрий Кононченко.