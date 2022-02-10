МАУ ИЦ «Норильские новости»

Юных норильчан приглашают принять участие в конкурсе «Лес глазами детей»

Юных норильчан приглашают принять участие в конкурсе «Лес глазами детей»

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Юных норильчан приглашают принять участие в конкурсе «Лес глазами детей»

Мероприятие проводится в преддверии Международного дня лесов, который отмечается 21 марта.

Юных норильчан приглашают принять участие в конкурсе «Лес глазами детей»

Организаторы конкурса — Лесопожарный центр и медиакомпания «Комсомольская правда» — предлагают ребятам в возрасте от трёх до 16 лет показать, какими они видят леса Красноярского края. Форматы конкурсных работ — рисунок или видеоролик. Возможные темы: правила поведения людей в лесу, богатство флоры и фауны нашего региона, работа людей, охраняющих леса от огня.

Рисунки необходимо сфотографировать или отсканировать и загрузить на страницу конкурса на сайте «Комсомольской правды». Там же проводится голосование.

Видео нужно отправлять на электронный адрес: konkurs_kp@mail.ru. Продолжительность ролика должна быть не больше минуты. Проголосовать за видео можно в группе «Комсомольская правда — Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

Приём заявок продлится до 27 февраля, а голосование — до 15 марта.

Фото Ирина Яринская
10 февраля в 10:22 370
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