Юных норильчан приглашают принять участие в конкурсе «Полицейский Дядя Стёпа»

«Полицейский Дядя Стёпа» - это ежегодный конкурс для детей и подростков, посвящённый сотрудникам полиции от времён Российской империи и до наших дней. Он проходит в преддверии Дня защиты детей. К участию принимаются тематические поделки из разных материалов. Трое победителей регионального этапа получат призы от Общественного совета при Норильском ОМВД.

Для участия в конкурсе до 18 мая необходимо отправить качественные фотографии творческих работ с краткой биографической справкой (Ф.И.О., возраст ребенка, данные о детском саде или школе, контактный телефон законных представителей) на электронную почту press-noruvd@yаndex.ru.

Кроме того, конкурсные поделки могут принять участие в выставке к 80-летию Норильского ОМВД. Работы принимаются по адресу: ул. Бегичева, 9, каб. 313 до 11.00 17 мая. Подробную информацию можно получить по телефону 8(3919) 47-24-87 в рабочее время.