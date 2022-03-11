Юных норильчан приглашают принять участие в Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого»

Ребята в возрасте от семи до 16 лет могут отправлять свои работы по следующим номинациям: «Экомир», «Экоблогер», «Экомультфильм», «Экопроект», «ESG-поколение», «Экорисунок», «Экофокус», «Экосемья», «Экошкола». Можно заявиться индивидуально или командой.

Конкурс проходит второй год. В прошлом году было принято 9,5 тысяч заявок и получено шесть тысяч работ. В финал прошли почти 650 работ. В этом году приём заявок открыт до 1 октября. Результаты будут объявлены в ноябре. Победителей ждут ценные призы, а также поездка в детский оздоровительный центр «Орлёнок».

«Мы всегда с удовольствием поддерживаем все экологические конкурсы и проекты, особенно те, в которых участие принимает молодёжь. Благодаря таким конкурсам ребята знакомятся с такой наукой, как экология, применяют свои знания на практике, учатся любить и беречь нашу природу», — отмечает Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Подробно ознакомиться с условиями участия в конкурсе можно на сайте экологияделокаждого.рф.