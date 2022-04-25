Юных норильчан приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский Дядя Степа»

Юных норильчан приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский Дядя Степа»
Юных норильчан приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский Дядя Степа»
Ежегодный конкурс для детей и подростков «Полицейский Дядя Степа» проходит при поддержке Общественного совета в преддверии Дня защиты детей.
Стать участником творческого состязания могут дети в возрасте от шести до 14 лет. Необходимо сделать поделку из любого материала (бумаги, пластилина, полимерной глины, текстиля, пряжи, дерева и т. п.), тематически связанную с полицейской службой.
Учитывая, что 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России, на этот раз участникам конкурса предлагается проявить фантазию и выполнить свои работы ещё и с учётом национальных традиций и промыслов, распространенных на территории конкретного субъекта Российской Федерации.
Победителей определит конкурсная комиссия из числа сотрудников полиции и членов Общественного совета при ГУ МВД России по Красноярскому краю. Авторы лучших работ будут награждены в преддверии Дня защиты детей, а также представят Красноярский край на федеральном этапе конкурса.
Авторы наиболее интересных работ из Норильска – вне зависимости от результатов краевого этапа - обязательно получат подарки от Общественного совета при Норильском ОМВД.
Поделки, а также краткую справку с информацией об авторе, названии работы и использованном материале, из которого изготовлена поделка, необходимо предоставить до 4 мая в Народный музей истории ОВД края по адресу: Красноярск, ул. Дзержинского, 18.