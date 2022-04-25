МАУ ИЦ «Норильские новости»

Юных норильчан приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский Дядя Степа»

Юных норильчан приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский Дядя Степа»

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Юных норильчан приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский Дядя Степа»

Ежегодный конкурс для детей и подростков «Полицейский Дядя Степа» проходит при поддержке Общественного совета в преддверии Дня защиты детей.

Юных норильчан приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский Дядя Степа»

Стать участником творческого состязания могут дети в возрасте от шести до 14 лет. Необходимо сделать поделку из любого материала (бумаги, пластилина, полимерной глины, текстиля, пряжи, дерева и т. п.), тематически связанную с полицейской службой.

Учитывая, что 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России, на этот раз участникам конкурса предлагается проявить фантазию и выполнить свои работы ещё и с учётом национальных традиций и промыслов, распространенных на территории конкретного субъекта Российской Федерации.

Победителей определит конкурсная комиссия из числа сотрудников полиции и членов Общественного совета при ГУ МВД России по Красноярскому краю. Авторы лучших работ будут награждены в преддверии Дня защиты детей, а также представят Красноярский край на федеральном этапе конкурса.

Авторы наиболее интересных работ из Норильска – вне зависимости от результатов краевого этапа - обязательно получат подарки от Общественного совета при Норильском ОМВД.

Поделки, а также краткую справку с информацией об авторе, названии работы и использованном материале, из которого изготовлена поделка, необходимо предоставить до 4 мая в Народный музей истории ОВД края по адресу: Красноярск, ул. Дзержинского, 18.

Фото из открытых источников
25 апреля в 16:15 240
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