Юных норильчан приглашают проверить свои знания в сфере экологии

Организаторы отмечают, что мероприятие направлено на развитие экологического мышления, повышения уровня экологической сознательности и вовлечение в экологическую повестку школьников, их родителей и педагогов.

В этом году олимпиада проходит уже в третий раз. Увлекательные задания экологического состязания смоделируют реальные жизненные ситуации и ознакомят ребят с правилами безопасного и ответственного поведения на природе.

В заданиях также есть вопросы на темы нацпроекта «Экология»: обращение с отходами, сохранение лесов и профилактика лесных пожаров. Для их успешного выполнения ребенку не требуется углубленных знаний, но понадобятся логика и понимание взаимосвязи экологических процессов.

Для участия достаточно иметь компьютер или планшет с доступом выхода в интернет. Задания доступны на сайте до 27 февраля.

Организатором олимпиады выступают АНО «Национальные приоритеты» и образовательная платформа Учи.ру при поддержке Минприроды России.