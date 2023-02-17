Юных норильчан приглашают проверить свои знания в сфере экологии
Юных норильчан приглашают проверить свои знания в сфере экологии
Школьники 1-9-х классов могут написать Всероссийскую онлайн-олимпиаду по окружающему миру и экологии.
Организаторы отмечают, что мероприятие направлено на развитие экологического мышления, повышения уровня экологической сознательности и вовлечение в экологическую повестку школьников, их родителей и педагогов.
В этом году олимпиада проходит уже в третий раз. Увлекательные задания экологического состязания смоделируют реальные жизненные ситуации и ознакомят ребят с правилами безопасного и ответственного поведения на природе.
В заданиях также есть вопросы на темы нацпроекта «Экология»: обращение с отходами, сохранение лесов и профилактика лесных пожаров. Для их успешного выполнения ребенку не требуется углубленных знаний, но понадобятся логика и понимание взаимосвязи экологических процессов.
Для участия достаточно иметь компьютер или планшет с доступом выхода в интернет. Задания доступны на сайте до 27 февраля.
Организатором олимпиады выступают АНО «Национальные приоритеты» и образовательная платформа Учи.ру при поддержке Минприроды России.