МАУ ИЦ «Норильские новости»

Юных норильчан приглашают проверить свои знания в сфере экологии

Юных норильчан приглашают проверить свои знания в сфере экологии

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Юных норильчан приглашают проверить свои знания в сфере экологии

Школьники 1-9-х классов могут написать Всероссийскую онлайн-олимпиаду по окружающему миру и экологии.

Юных норильчан приглашают проверить свои знания в сфере экологии

Организаторы отмечают, что мероприятие направлено на развитие экологического мышления, повышения уровня экологической сознательности и вовлечение в экологическую повестку школьников, их родителей и педагогов.

В этом году олимпиада проходит уже в третий раз. Увлекательные задания экологического состязания смоделируют реальные жизненные ситуации и ознакомят ребят с правилами безопасного и ответственного поведения на природе.

В заданиях также есть вопросы на темы нацпроекта «Экология»: обращение с отходами, сохранение лесов и профилактика лесных пожаров. Для их успешного выполнения ребенку не требуется углубленных знаний, но понадобятся логика и понимание взаимосвязи экологических процессов.

Для участия достаточно иметь компьютер или планшет с доступом выхода в интернет. Задания доступны на сайте до 27 февраля.

Организатором олимпиады выступают АНО «Национальные приоритеты» и образовательная платформа Учи.ру при поддержке Минприроды России.

Фото из открытых источников
17 февраля в 15:40 320
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