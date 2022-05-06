Юных жителей края приглашают принять участие в мероприятиях, посвящённых Международному дню детского телефона доверия

С 7 по 17 мая на сайте www.telefon-doveria.ru и в социальных сетях слыжбы доверия ребята смогут получить консультацию психолога, пройти профориентационные тестирования, поучаствовать в онлайн-викторинах и конкурсе на лучший электронный фотоколлаж.

Детский телефон доверия — это бесплатная анонимная служба, которая работает круглосуточно и оказывает профессиональную поддержку детям, подросткам и их родителям. Информация о работе службы размещена во всех образовательных учреждениях региона. Только за 2021 год в Красноярском крае на детский телефон доверия позвонили более 28,5 тысячи человек.

Участники мероприятия получат памятные подарки от службы детского телефона доверия.