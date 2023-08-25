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Юный инспектор Сергей во второй раз принял участие в патрулировании городских улиц

Юный инспектор Сергей во второй раз принял участие в патрулировании городских улиц

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Юный инспектор Сергей во второй раз принял участие в патрулировании городских улиц

Напомним, в июне дорожные полицейские исполнили мечту юного Сергея и взяли его с собой в первое патрулирование. В этот раз Серёжа вместе с сотрудниками ГИБДД напомнил водителям о безопасности детей на дороге.

Юный инспектор Сергей во второй раз принял участие в патрулировании городских улиц

Автоинспекторы и их помощник останавливали транспортные средства и напоминали водителям о правилах перевозки детей-пассажиров. Дорожные полицейские советовали водителям быть внимательными при проезде по дворовой территории и рекомендовали водителям снижать скорость вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений.

«Взрослому водителю получить правильный совет от ребёнка довольно необычно, а услышать замечание в свой адрес за допущенное нарушение хуже, чем выписанный штраф от инспектора ДПС», — отметил один из водителей.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
25 августа в 13:49 1210
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