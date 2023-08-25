Юный инспектор Сергей во второй раз принял участие в патрулировании городских улиц

Автоинспекторы и их помощник останавливали транспортные средства и напоминали водителям о правилах перевозки детей-пассажиров. Дорожные полицейские советовали водителям быть внимательными при проезде по дворовой территории и рекомендовали водителям снижать скорость вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений.

«Взрослому водителю получить правильный совет от ребёнка довольно необычно, а услышать замечание в свой адрес за допущенное нарушение хуже, чем выписанный штраф от инспектора ДПС», — отметил один из водителей.