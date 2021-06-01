Юным норильчанам напомнили о правилах безопасности

В ближайшее время воспитанники детского дома отправятся отдыхать в летние оздоровительные лагеря. Отдых — это хорошо, однако сотрудники правоохранительных органов попросили детей не терять бдительность и соблюдать основные правила дорожного движения, не забывать о световозвращающих элементах на одежде, помогающих быть заметными в темноте. Также ребятам напомнили о том, как следует себя вести в случае угрозы со стороны незнакомых людей, и о том, что нужно избегать безлюдных мест, оврагов, заброшенных строений. В разговоре затронули и тему ответственности за преступления и правонарушения, предупредив о недопустимости совершения мелких хищений и краж.