Юным норильчанам напомнили об опасности приёма наркотических веществ

В пришкольных лагерях и трудовых отрядах школьников стражи порядка провели профилактические беседы, а также предупредили подростков о недопустимости правонарушений.

В рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, посвящённого Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, сотрудники ведомств рассказали ребятам о последствиях употребления наркотических средств, психотропных веществ, курительных смесей, табака и популярных у молодёжи электронных сигарет. Также гости напомнили, что опасность может подстерегать и в социальных сетях в виде разного рода объявлений с предложениями работы или подработки.

Старший оперуполномоченный ОНК Норильского ОМВД Олеся Галечян разъяснила, чем грозит хранение, распространение и употребление наркотиков, предупредила об административной и уголовной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Также она напомнила, что даже один зарегистрированный факт употребления наркотиков может перечеркнуть все планы подростков на будущее.

Подобные беседы проводятся регулярно. Они нацелены на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, а также на выявление и пресечение фактов вовлечения детей в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств.