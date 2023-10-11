Юным норильчанам предлагают проверить знание правил дорожного движения

Олимпиада проходит на образовательной платформе Учи.ру. Она нацелена на пропаганду безопасности дорожного движения и профилактику детского дорожно–транспортного травматизма.

Перед тем как приступить к прохождению теста, школьники должны выполнить четыре тренировочных задания. На тест отводится ровно час. Результат будет известен сразу после завершения олимпиады. Участники получат сертификат, грамоту или диплом.

Напомним, олимпиада проводится при поддержке нацпроекта «Безопасные качественные дороги».