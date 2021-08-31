Юным пешеходам напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения

Вместе со сказочными героями – Бабой-ягой, котом Баюном и Чебурашкой - участники рейда напоминали прохожим о правилах дорожного движения. А с юными пешеходами разбирали «дорожные ловушки», в которые те могут попасть на дороге и во дворе. Также дорожные полицейские напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде. Именно они помогут пешеходам быть заметными в темноте.

Беседу провели и с водителями. Их призвали строго соблюдать ПДД, учитывать дорожные и погодные условия во время движения, пользоваться ремнями безопасности и детскими креслами, а также вручили им памятки с полезной информацией.

Участники акции уверены, что подобные мероприятии привлекут внимание водителей и пешеходов и заставят их задуматься над своим поведением. Ведь самый эффективный способ предотвращения происшествий на дороге - это прочные знания и следование правилам дорожного движения.