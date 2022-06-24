Юрий Лапшин: «По многим показателям год закончился беспрецедентными результатами»

Выступая перед краевым парламентом, председатель правительства Юрий Лапшин отметил, что прошлый год стал самым успешным в новейшей истории региона, несмотря на пандемию. «Начало года не предвещало позитивного развития событий. Остро стояли вопросы поддержки жителей и экономики, отмечалось снижение показателей промышленного производства. Но, помимо борьбы с СOVID-19 и обеспечения стабильной работы всех отраслей социальной сферы, в 2021 году удалось сделать многое и для дальнейшего развития края», - подчеркнул он.

По многим показателям год закончился беспрецедентными результатами. Доходы краевого бюджета увеличились на 37% до 396 млрд, это историческая отметка. Краевой бюджет третий год подряд исполнен без дефицита, госдолг снижен на 18% - в начале года он составлял 63 млрд рублей. В целом край в прошлом году получил 1 трлн налоговых и неналоговых доходов, а также впервые вошёл в топ-4 регионов России по объемам бюджета.

Также, как сообщил Юрий Лапшин, в 2021 году край выполнил перед жителями все социальные обязательства. Третья часть средств госпрограмм была направлена на соцподдержку граждан и развитие здравоохранения. Бюджет соцзащиты увеличен вдвое, работа учреждений переформатирована под новые стандарты. Уровень безработицы снизился почти на 3% и составил 0,8% на конец года.

Одним из приоритетов работы правительства в 2021 году стала поддержка муниципалитетов. В этом направлении удалось повысить финансовую самостоятельность территорий, сократить муниципальный долг, расширить реализацию в районах края комплексных проектов. В качестве значимых результатов года Юрий Лапшин отметил утверждение комплексного плана реновации Норильска до 2035 года. Красноярск продолжает готовиться к 400-летию города, во всех городах и районах края идет благоустройство - на особом контроле находятся Ачинск, Канск, Минусинск и Шушенское. Перечень строек в прошлом году увеличился до 200 объектов за счет включения новых школ, детских садов, больниц и других соцобъектов по всему региону. Кроме того, для муниципалитетов в прошлом году закупили 400 единиц транспорта – городского, лесного, для медиков и школ.

Продолжается реализация инвестиционных проектов. Общий объём инвестиций по итогам 2021 года составил 589 млрд рублей – он вырос на 14,2%. Недавно стартовали значимые даже по мировым меркам проекты «Восток-Ойл» и «Северная звезда». Продолжают модернизировать и расширять свои мощности и крупные промышленные предприятия – «Норникель», РУСАЛ, «Полюс Красноярск», СГК и другие.

В вопросах строительства Красноярский край в 2021 году также достиг значительных результатов. По графику возводится Высокогорский мост, введена в эксплуатацию магистральная рулежная дорожка в красноярском аэропорту. Для обновления краевой инфраструктуры используются возможности «инфраструктурного меню» - это новые инструменты регионального развития, разработанные по поручению президента. В их число входят, например, бюджетные кредиты, облигации, реструктуризация. В частности, бюджетный кредит позволит краю возобновить строительство первой линии Красноярского метрополитена. По решению президиума правительственной комиссии в краевой столице будет строиться линия скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта с вводом объекта уже в 2026 году. Средства на 2022-2023 годы в бюджете предусмотрены.

Успешное завершение 2021 года позволяет увереннее жить уже в этом году, отметил председатель краевого правительства. Накопленные резервы позволили не только погасить первые санкционные шоки, но и даже повысить по поручению губернатора зарплату бюджетникам с 1 июля на 8,6%. В этом году продолжится масштабное благоустройство городов и районов края, строительство новых соцобъектов, а средства, сэкономленные из-за отмены международных спортивных мероприятий, правительство края уже направило на поддержку детско-юношеского спорта.«Каждый год мы демонстрируем способность успешно справляться с новыми вводными, не вижу оснований менять и эту привычку», - подытожил свое выступление Юрий Лапшин.

Вопросы премьер-министру задала большая часть депутатов. В частности, Илья Зайцев спросил по поводу применения закона о помощи пострадавшим от пожаров 7 мая. Борис Мельниченко — о новом агропромышленном законе, Егор Васильев — о транспортно-логистических центрах, Владимир Вахтель — о «мусорной реформе». Виталий Дроздов обратил внимание на ситуацию с комплексными планами по улучшению экологии в малых городах края. Часть вопросов, например от Ирины Ивановой и Александра Глискова, была связана со строительством красноярского метро. Также свои вопросы и предложения краевому правительству озвучили Александр Новиков, Виктор Кардашов, Вера Оськина, Валерий Фарукшин, Алексей Бойков, Денис Терехов, Александр Ратахин, Елена Пензина, Алексей Кулеш, Владимир Чернышенко, Юрий Адаменко, Евгений Гореленков, Сергей Сизоненко.

По словам спикера краевого парламента Алексея Додатко, отчет председателя правительства края — это разговор не только о том, что сделано, но и о перспективах и планах на ближайшие годы: «По финансовым результатам мы вышли на 4-е место среди всех регионов РФ по объему регионального бюджета. Это создает неплохую финансовую базу для решения задач развития. Основные приоритеты укладываются в рамки национальных целей, сформулированные президентом. Важно, как будет чувствовать себя край в очень напряженных внешних условиях. Сегодня на всех уровнях власти от муниципалитета до федерального правительства должен реализовываться единый скоординированный курс, направленный на улучшения качества жизни, поддержку и развития бизнеса. С учетом сегодняшних обстоятельств эти задачи становятся еще более принципиальными».

«Как человек, который работал в прошлом году в муниципалитете, могу дать оценку поддержке территорий правительством во время пандемии. Эта работа была своевременна, все поставленные задачи были выполнены, и я уверена, помощь ощутили все. Это показатель оперативности принятия всех необходимых мер. Я высоко оцениваю совместную работу правительства и Заксобрания, консолидация усилий позволяет качественно отрабатывать любые ситуации. В этом году также принят целый ряд социальных законов, где-то мы срабатывали даже на опережение федеральных решений», - отметила зампредседателя комитета по образованию и культуре Ирина Субочева.