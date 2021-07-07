Юрий Захаринский: «Наступило время возродить землячество норильчан юга Красноярского края»

Норильское землячество в Минусинске прежде было весьма многочисленной общественной организацией, объединявшей около шести тысяч человек, но со временем она прекратила свою деятельность. Несмотря на это, "минусинские норильчане" продолжают организовывать встречи, вместе праздновать День металлурга, День шахтера, норильский День города и придумывать мероприятия, так или иначе связанные с их любимым городом. Такие как видеоконференция «Здравствуйте, мы из Норильска!», встреча «Вспоминая «Надежду».

В своём инстаграме Юрий Захаринский рассказал о встрече с земляками. Так, Наталья Копылова почти три десятка лет назад работала учителем русского языка и литературы в талнахских школах. В Минусинске она вместе с мужем поёт в хоре «69 параллель» - одной из площадок общения бывших норильчан, как и клуб земляков «Побратимы», основанный Сергеем Гоенко. В Норильске он работал техническим редактором газеты «Заполярная правда» и главным редактором газеты «Навигатор Заполярья». Тамара Терешкова много лет проработала в норильской поликлинике № 1, а переехав в Минусинск, организовала клуб декоративно-прикладного творчества и тоже назвала его по-северному: «69 параллель».

«Переехавшие на материк, они в душе остаются норильчанами, - отметил Юрий Захаринский. - Люди, посвятившие Северу большую часть жизни, объединяются для общения, поддерживают связь с Норильском. Похоже, наступило время возродить землячество норильчан юга Красноярского края. Для этого необходимо финансирование и заинтересованность всех сторон, ведь объединять нужно тех, кто хочет объединяться».