Юрий Захаринский пообещал оказать поддержку норильскому «Кванториуму»

Проблема, с которой столкнулся филиал, заключается в недофинансировании – это порядка 17 млн рублей. Прежде чем направиться в Норильск, Юрий Захаринский побывал в красноярском технопарке, который посещает около 1300 человек, и выяснил, как обстоят дела с приобретением оборудования и организацией выездных занятий для детей. Он также обратил внимание на нехватку финансирования в целом.

Этот вопрос вынесли на обсуждение профильного комитета Законодательного собрания края под председательством Людмилы Магомедовой. Юрию Захаринскому поручили разобраться в проблеме и подготовить предложения по её решению. В ходе совместного с начальником управления общего и дошкольного образования администрации Норильска и представителем горсовета посещения техноцентра было достигнуто понимание: центр, где занимаются около 400 ребят, Норильску необходим. Однако учреждению требуется поддержка не только городской власти, но и краевых депутатов, а также регионального министерства финансов.

- Возможно, во время корректировки бюджета этот момент могли упустить, – предполагает Юрий Захаринский. – Филиалов «Кванториума» в крае несколько, и на их финансирование требуется порядка 64 млн рублей.

Совместными усилиями, по заверению Юрия Захаринского, вопрос удастся решить в ближайшее время. По возвращении в Красноярск он планирует доложить коллегам о результатах своей поездки и в дальнейшем активно работать с минфином.