МАУ ИЦ «Норильские новости»

Алексей Нуркенов стал серебряным призёром чемпионата Европы по пара-карате

Алексей Нуркенов стал серебряным призёром чемпионата Европы по пара-карате

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Алексей Нуркенов стал серебряным призёром чемпионата Европы по пара-карате

В этом году чемпионат проходил в хорватском Пороче.

Алексей Нуркенов стал серебряным призёром чемпионата Европы по пара-карате

Норильский спортсмен взял серебро в ката. Первое место занял участник из Румынии Алекс Дорин, а третье разделили между собой азербайджанец Сахиб Ахадов и россиянин Валерий Трофимов.

Также бронзу России в пара-карате принесла Елена Уморина. Таким образом, Россия заняла пятое место в общекомандном зачёте.

Фото из открытых источников
24 мая в 18:32 6690
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