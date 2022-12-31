Юрий Захаринский поздравил норильчан с Новым годом

Дорогие земляки!

Поздравляю с Новым годом! Этот праздник традиционно воплощает наши самые светлые надежды и веру в то, что все мечты и желания обязательно осуществятся.

В уходящем году мы трудились, созидали, совершали благородные поступки и открытия, искренне надеясь на дальнейшее процветание нашей Родины.

Сейчас Россия подвергается беспрецедентному давлению извне и испытывается на прочность в жесткой открытой конфронтации. Но наша воля, целеустремленность и выдержка, знание исторического прошлого, вера и духовные ценности, укрепляют нас в стремлении противостоять любым вызовам современности.

Вся история развития Норильска – это героизм и трудовые победы, сила духа и разума!

В ноябре 2022 года Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Норильску почетного звания РФ «Город трудовой доблести». Это стало возможным, благодаря нашему общему желанию отдать дань уважения трудовому подвигу многих поколений норильчан.

У Норильска богатое прошлое и, я верю, великое будущее!

Все мы видим, как начал преображаться наш город, в ходе программы реновации. В перспективе Норильск ждет обновление жилого фонда, развитие социальных объектов, модернизация коммунальной инфраструктуры.

В 2023 году Норильск будет отмечать 70-летие с момента присвоения ему статуса города. Но сколько бы лет не было Норильску он всегда будет городом молодых, городом романтиков, городом новых технологий, в котором комфортно жить, несмотря на суровый климат и географическую удаленность.

Желаю всем норильчанам мира, здоровья и благополучия! Пусть наступающий год принесет только самое лучшее!

Юрий Захаринский,

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края