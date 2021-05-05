Юрий Захаринский вручил норильским спасателям благодарственные письма Сибирского федерального университета

Исследователи Сибирского федерального университета продолжают изучение динамики снежных заносов на трассе Норильск-Алыкель. Цель проекта — разработка системы снегозащитных конструкций, которые помогут обеспечить возможность эксплуатации трассы даже во время сильных метелей.

Значимую помощь в проведении научно-исследовательских работ оказали специалисты муниципальной службы спасения. Наряду с повседневной деятельностью — спасением людей, поисковыми работами в тундре, помощью врачам, полиции и огнеборцам, им впервые пришлось оказывать содействие в проведении научных изысканий.

«Обладая профессиональным оборудованием и специальной техникой, способной преодолеть десятки километров занесённой снегом тундры, спасатели помогли учёным провести ряд экспериментов, определить площадь снегосборных бассейнов. Мы смогли осмотреть существующие «щиты Потапова», удалённые от дороги, провести их ревизию, а также определить локации для установки новых снегозащитных конструкций», — рассказал руководитель Департамента комплексного изучения Арктики СФУ, кандидат экономических наук, депутат Законодательного собрания края Юрий Захаринский.

Благодарственными письмами, подписанными ректором СФУ Максимом Румянцевым, отмечены начальник аварийно-спасательного отряда МКУ «Служба спасения» Олег Петров и спасатель АСО Дмитрий Девяшин. Учёные СФУ пожелали спасателям спокойных рабочих будней, а также дальнейшего развития материально-технической базы, которая позволит им эффективно обеспечивать безопасность на территории.