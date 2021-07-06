К 2024 городу средний размер страховой пенсии составит более 20 тысяч рублей

«В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 руб. (183,4% к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП), в 2023-м — 19 399 руб. (176,9% к ПМП), в 2024-м — 20 388 руб. (173,7% к ПМП)», — говорится в документе.

В ПФР добавили, что в 2022 году страховые пенсии проиндексируют на 5,9%, в 2023-м — на 5,6%, а в 2024-м — на 5,5%.

Напомним, что с начала этого года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 6,3%. Социальные пенсии увеличились с 1 апреля на 3,4%.