К 2035 году в Российской Арктике в разы увеличится количество рабочих мест

Данные получены по итогам исследования прогнозной кадровой потребности в экономике Арктики, инициатором которого выступило Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Исследование проводилось специалистами Петрозаводского государственного университета совместно с Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В.Ломоносова по заказу агентства.

Согласно полученным данным, 140 тысяч новых рабочих мест в Арктике будет создано за счёт реализации 198 инвестпроектов с вложениями в объёме 19 триллионов рублей, ещё 42 тысячи рабочих мест - за счёт развития уже существующих 627 производств. Эти новые рабочие места должны появиться преимущественно в Мурманской области, в арктических муниципалитетах Красноярского края и Архангельской области - 59,9 тысячи, 52,1 тысячи и 30 тысяч новых рабочих мест соответственно.

Новые рабочие места создаются в таких отраслях экономики, как добыча полезных ископаемых (76,4 тыс.), обрабатывающее производство (40,4 тыс.), строительство (25,3 тыс.), транспортировка и хранение (16 тыс.) новых рабочих мест.

Прогнозируется, что с 2021 года Арктике ежегодно дополнительно будут требоваться несколько десятков тысяч рабочих рук: в 2024 году эта потребность составит 73,8 тысячи, в 2035 году - 66,5 тысячи работников. Из них треть - это специалисты с высшим образованием, почти половина приходится на специалистов среднего звена, включая квалифицированных рабочих и служащих, а пятая часть - на неквалифицированную рабочую силу. При этом дефицит кадров прослеживается на территории всех 74 арктических муниципалитетов, уже сегодня им приходится прибегать к привлечению вахтовиков. Если их количество в 2019 году составляло 207 тысяч человек, то к 2035 году, если все заявленные в рамках исследования проекты будут реализованы в необходимом объёме, может составить уже 460 тысяч человек.