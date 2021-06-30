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К юным норильчанам вернулся озорной мальчишка Северок

К юным норильчанам вернулся озорной мальчишка Северок

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К юным норильчанам вернулся озорной мальчишка Северок

Родился этот весёлый персонаж в 1963 году, почти на четыре года раньше, чем его знаменитые коллеги с Центрального телевидения Хрюша и Степашка.

К юным норильчанам вернулся озорной мальчишка СеверокК юным норильчанам вернулся озорной мальчишка СеверокК юным норильчанам вернулся озорной мальчишка СеверокК юным норильчанам вернулся озорной мальчишка СеверокК юным норильчанам вернулся озорной мальчишка Северок

Северок был легендарным талисманом Норильской студии телевидения. Имя ему выбирали всей редакцией, а шубку мальцу сшила редактор Тамара Александровна. Юный телерепортер Северок летал по Таймыру вместе со взрослыми операторами, режиссёрами, журналистами, и его сюжеты трижды в неделю появлялись на экранах телевизоров.

27 июня в Талнахской городской библиотеке в честь этого события устроили настоящий праздник. Первая ведущая, которая выходила в эфир с кукольным героем Галина Георге (Осинская), отправила жителям Талнаха видеообращение. Она поздравила Северка с новым рождением и пожелала ему насыщенной и интересной жизни в библиотеке.

Бывший звукорежиссёр студии Норильского телевидения Наталья Носкова поделилась историей о том, как норильские ребята обменивались письмами со знаменитым детским писателем Самуилом Маршаком. В своих письмах они писали о Норильске, зиме, своих школьных делах и маленьком герое Северке. Вдохновившись перепиской с норильскими детьми, Самуил Яковлевич написал целую поэму, а позднее стихи Маршака вышли отдельной книжкой «Северок».

На празднике «Северок и его друзья» перед гостями выступили творческие коллективы образцового ансамбля народного танца «Вдохновение» и ансамбля народного танца «Талнахский Перепляс». Благотворительный фонд социальных программ Виктора Коновалова «Территория добра» подарил ребятам сладкие эскимо.

После этого ребята приняли участие в мастер-классах по изготовлению фигурки белого медведя из фетра, книжной закладки «Северок» и цветочной открытки «Жарки». Работали также площадки с играми народов Севера.

Теперь любимец детства многих норильчан будет жить в Талнахской библиотеке и расскажет ребятам много интересного.

Фото пресс–службы администрации Норильска
30 июня в 09:32 690
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