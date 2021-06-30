К юным норильчанам вернулся озорной мальчишка Северок

Северок был легендарным талисманом Норильской студии телевидения. Имя ему выбирали всей редакцией, а шубку мальцу сшила редактор Тамара Александровна. Юный телерепортер Северок летал по Таймыру вместе со взрослыми операторами, режиссёрами, журналистами, и его сюжеты трижды в неделю появлялись на экранах телевизоров.

27 июня в Талнахской городской библиотеке в честь этого события устроили настоящий праздник. Первая ведущая, которая выходила в эфир с кукольным героем Галина Георге (Осинская), отправила жителям Талнаха видеообращение. Она поздравила Северка с новым рождением и пожелала ему насыщенной и интересной жизни в библиотеке.

Бывший звукорежиссёр студии Норильского телевидения Наталья Носкова поделилась историей о том, как норильские ребята обменивались письмами со знаменитым детским писателем Самуилом Маршаком. В своих письмах они писали о Норильске, зиме, своих школьных делах и маленьком герое Северке. Вдохновившись перепиской с норильскими детьми, Самуил Яковлевич написал целую поэму, а позднее стихи Маршака вышли отдельной книжкой «Северок».

На празднике «Северок и его друзья» перед гостями выступили творческие коллективы образцового ансамбля народного танца «Вдохновение» и ансамбля народного танца «Талнахский Перепляс». Благотворительный фонд социальных программ Виктора Коновалова «Территория добра» подарил ребятам сладкие эскимо.

После этого ребята приняли участие в мастер-классах по изготовлению фигурки белого медведя из фетра, книжной закладки «Северок» и цветочной открытки «Жарки». Работали также площадки с играми народов Севера.

Теперь любимец детства многих норильчан будет жить в Талнахской библиотеке и расскажет ребятам много интересного.