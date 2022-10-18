К концу года в России запустят мобильное приложение для медиков

Как сообщили в Минздраве РФ, в приложении будет доступно портфолио врача, а также возможности дополнительного медицинского образования с получением баллов, медицинский контент и сервисы по интересующей специализации.

По словам замминистра здравоохранения РФ Павла Пугачева, до конца года появится и обновлённая система нормативной справочной формации. Она должна объединить все справочники и данные, которые существуют на уровне субъектов и медицинских организаций.

В Минздраве отмечают, что новые цифровые решения упростят врачам получение актуальной информации и повысят эффективность принятия врачебных решений.