К концу января 2021 года будет готова вакцина от коронавируса для животных

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что вакцина будет готова к концу января следующего года. В ведомство уже поступают неофициальные запросы на приобретение вакцины из других стран.

После изготовления вакцины потребуется некоторое время на её регистрацию, и только потом ведомство запустит её в широкое производство.

На сегодняшний день идёт третий этап клинических испытаний вакцины, который проходит на норках, кошках и грызунах. Разработкой занимается подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных ФГБУ «ВНИИЗЖ».