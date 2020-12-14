МАУ ИЦ «Норильские новости»

К концу января 2021 года будет готова вакцина от коронавируса для животных

К концу января 2021 года будет готова вакцина от коронавируса для животных

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К концу января 2021 года будет готова вакцина от коронавируса для животных

К концу января 2021 года будет готова вакцина от коронавируса для животных

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что вакцина будет готова к концу января следующего года. В ведомство уже поступают неофициальные запросы на приобретение вакцины из других стран.

После изготовления вакцины потребуется некоторое время на её регистрацию, и только потом ведомство запустит её в широкое производство.

На сегодняшний день идёт третий этап клинических испытаний вакцины, который проходит на норках, кошках и грызунах. Разработкой занимается подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Фото из открытых источников
14 декабря в 15:30 1020
КоронавирусВакцинаЖивотные
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