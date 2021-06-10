МАУ ИЦ «Норильские новости»

К концу лета в России могут измениться правила оформления ОСАГО

К концу лета в России могут измениться правила оформления ОСАГО

Главная / Новости / Общество

К концу лета в России могут измениться правила оформления ОСАГО

В Государственной думе в третьем чтении могут принять правки, которые позволят россиянам оформлять полис ОСАГО без предъявления диагностической карты по итогам техобслуживания.

К концу лета в России могут измениться правила оформления ОСАГО

С данной инициативой ещё в начале года выступил Российский союз автостраховщиков. Затем её обсудили на профильном комитете, согласовали с Минтрансом, Минфином, Центробанком, МВД. Правительство поддержало изменения.

Как сообщает «Коммерсант», парламентарии объяснили необходимость поправок тем, что во время пандемии сократилось число станций техосмотра - это привело к их дефициту на рынке. Поэтому автомобилистам просто негде пройти процедуру.

В Госдуме также напомнили, что действие диагностических карт, выданных до 1 февраля текущего года, автоматически продлили до 1 октября.

Фото из открытых источников
10 июня в 17:24 740
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также