К концу лета в России могут измениться правила оформления ОСАГО

С данной инициативой ещё в начале года выступил Российский союз автостраховщиков. Затем её обсудили на профильном комитете, согласовали с Минтрансом, Минфином, Центробанком, МВД. Правительство поддержало изменения.

Как сообщает «Коммерсант», парламентарии объяснили необходимость поправок тем, что во время пандемии сократилось число станций техосмотра - это привело к их дефициту на рынке. Поэтому автомобилистам просто негде пройти процедуру.

В Госдуме также напомнили, что действие диагностических карт, выданных до 1 февраля текущего года, автоматически продлили до 1 октября.