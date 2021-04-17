К лету готовы!

Уже родной песчаный берег

На Черноморское побережье отправятся более 800 детей работников предприятий группы «Норникель». На детский отдых в нынешнем году в Норильском дивизионе предусмотрено 176 млн рублей.

Приём заявлений от сотрудников компании на предоставление путёвки в оздоровительный лагерь уже завершён. Как и прежде, дети работников будут отдыхать в анапском санаторно–оздоровительном лагере «Вита». Как рассказал начальник отдела оздоровления и отдыха работников управления по персоналу и социальной политике Заполярного филиала «Норникеля» Александр Толочко, запланировано два заезда детей от 7 до 16 лет (включительно) на 41 день: первая смена — с 3–4 июня по 13–14 июля, вторая смена — с 14–15 июля по 23–24 августа. В лагерь принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний, при наличии справки от педиатра и санаторно–курортной карты. Стоимость путёвки (с учётом компенсации от предприятия) — 17,5 тысячи рублей.

В лагере «Вита» норильчане будут отдыхать уже в 11–й раз. Он находится на западе города–курорта Анапа, в посёлке Витязево, на первой береговой линии. Для детей предусмотрено пятиразовое питание и проживание в однокомнатных номерах со всеми удобствами (по три–четыре человека).

Для купания выделен собственный огороженный песчаный пляж, а также крытый бассейн с подогреваемой водой. Также на территории лагеря есть футбольное поле, площадки для игр в баскетбол, волейбол, поле с гимнастическими снарядами, теннисные столы, тренажёрный зал, летняя эстрада, библиотека, прачечная, детское кафе, магазин, кинотеатр и др. Территория лагеря находится под круглосуточной охраной, оснащена медицинскими и спасательными постами.

Лагерь имеет статус детского санатория и обладает качественной лечебной базой: клинико–диагностическая и биохимическая лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, тракционной терапии и вибромассажа, лечебной физкультуры с тренажёрными залами; бювет с минеральной водой; кислородные коктейли; фитобар; крытый лечебный бассейн; отделения термотепарии (кедровая сауна) и аэрогидропатии, а также «сухая» углекислая ванна, грязелечебница, массажные и стоматологические кабинеты, ингалятории, ЛОР–кабинет и так далее. Дети в период отдыха смогут пройти курс санаторно–курортного лечения при заболеваниях органов дыхания, опорно–двигательного аппарата, костно–мышечной системы, желудочно–кишечного тракта или просто пройти общеукрепляющие процедуры.

Традиционно на весь период творческой смены для детей запланированы различные культурно–развлекательные и спортивные мероприятия, занятия в кружках, а при условии снятия противопандемийных ограничений дополнительно будут организованы выездные экскурсии. Как и в прошлые годы, в подарок от «Норникеля» дети получат памятные комплекты формы с корпоративной символикой.

– Перевозка детей в оздоровительные лагеря из Норильска в Анапу и обратном направлении будет осуществляться чартерными рейсами авиакомпании NordStar. Стоимость проезда по маршруту Норильск — Анапа — Норильск составит 50 тысяч рублей и будет полностью возмещена родителям в рамках действующего в компании положения о компенсации работникам и членам их семей расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, — резюмировал Александр Толочко.

А дома тоже хорошо

Для детей бюджетников на это лето предусмотрены два варианта отдыха — в городе и за его пределами.

Некоторые из них тоже отправятся Анапу. Предусмотрено две смены: с 1 июня по 12 июля, а также с 13 июля по 23 августа. В управлении общего и дошкольного образования администрации города рассказали, что родителям необходимо оплатить только 20% от полной стоимости путёвки, а вот расходы на дорогу детей к месту отдыха и обратно оплачиваются ими полностью.

Кроме того, традиционно откроют свои двери и пришкольные оздоровительные лагеря. Стоимость путёвки — 3,098,55 рубля, есть и бесплатные путёвки, которые предоставляют социально незащищённым категориям семей. Первая смена стартует 1 июня и завершится 30 числа того же месяца, вторая пройдёт с 5 июля по 2 августа. Кроме того, школьников будут ждать в «Мальчишках Севера», военно–патриотическом лагере круглосуточного пребывания, на смену с 15 июня по 13 июля. Путёвка в него бесплатная. В этом году лагерь будет дислоцироваться в школе № 9 (ул. Талнахская, 71а).

По давней традиции не обойдётся в этом году и без пятой, «трудовой четверти» для желающих старшеклассников. Трудовые отряды школьников (ТОШ) заступят на смену с 28 мая по 13 августа.

Бланки заявлений и перечень документов для оформления того или иного вида детского отдыха, а также для оформления в ТОШ можно получить у социального педагога общеобразовательного учреждения, в котором обучается ребёнок.

Уточнить данные по отправке детей в Анапу или пришкольные лагеря можно по номерам: 43–72–00 (*3251) и 43–72–00 (*3253).

Ну а взрослые, которые не планируют летом выезжать из Норильска, тоже могут интересно провести время, пополнив ряды сотрудников лагерей.

В связи с открытием сезона отдыха в «Мальчишки Севера» на работу приглашаются воспитатели, старшие воспитатели (предпочтительно мужчины, прошедшие службу в рядах Вооруженных сил РФ), аккомпаниаторы, имеющие педагогическое или соответствующее направлению деятельности образование. Для трудоустройства в городские оздоровительные лагеря требуются специалисты с педагогическим образованием на должности воспитателей и инструкторов по физической культуре. Дополнительную информацию можно получить по телефону 43–72–00 (*3253).

В ТОШ также приглашаются специалисты с педобразованием на должности воспитателей, инструкторов физической культуры и инженеров по охране труда. Обязательным требованием для трудоустройства является наличие справки об отсутствии судимости. Задать интересующие вопросы можно по телефону 43–72–00 (*3256).