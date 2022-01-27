К оказанию государственных услуг претензий нет

Отметим, что оказание государственных услуг для населения – одно из главных направлений деятельности ГУ МВД по Красноярскому краю и его территориальных подразделений. Руководством главка принимаются все меры для того, чтобы госуслуги не только были доступны каждому, но и качество их предоставления удерживалось на высоком уровне.

Наибольшее количество государственных услуг в системе МВД на сегодняшний день предоставляют сотрудники подразделений по вопросам миграции. Норильский отдел МВД в сфере миграции оказывает северянам 14 государственных услуг.

Во время посещения соответствующего подразделения генерал-лейтенант в первую очередь обратил внимание на материально-техническую оснащенность, наличие актуальной информации на стендах, соблюдение сотрудниками графиков приёма граждан и знание ими законодательных норм.

С начала года подразделениями по вопросам миграции в Норильске оказано свыше 61,5 тысяч государственных услуг. Максимальное количество - 27 703 граждан воспользовались госуслугой по регистрационному учёту. Через Единый портал государственных услуг норильчане подали 11 075 заявлений, доля оказанных услуг в электронном виде составила 90,4% от общего количества госуслуг в сфере миграции. Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных услуг составил 98%.

Александр Речицкий пообщался и с посетителями, которые в момент его визита ожидали приёма. Замечаний к работе правоохранителей у норильчан не возникло.