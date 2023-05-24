К работе над проектом благоустройства территории Городского озера активно подключились неравнодушные горожане, школьники

Молодежная команда активистов, помогавших архитекторам проводить предпроектные исследования в Норильске, предложила сформировать АРТ-патруль, ключевой задачей которого станет помощь в повышении культуры поведения горожан в общественных местах.

Архитекторы совместно с молодежью разработали креативный брендинг и слоганы, призывающие не заниматься вандализмом, соблюдать чистоту и правила пользования территорией. Такие креативные надписи, стараниями местных граффитистов, могут появиться, например, на стенах окружающих озеро домов. Полезные инициативы АРТ-патруля можно воплощать и на других общественных территориях Норильска.

Напомним, проект разрабатывается совместными усилиями специалистов студии дизайна и архитектуры Red Business, Агентства развития Норильска и администрации города. Как известно, с этой идеей наш город будет претендовать на победу на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.