К уже имеющимся льготам для бизнеса добавились новые преференции

В рамках муниципальной программы предприниматели могут получить субсидии на возмещение авансового лизингового платежа (до одного миллиона рублей), субсидии вновь созданным субъектам предпринимательства на открытие деятельности, а также на возмещение затрат на приобретение оборудования (до 700 тысяч рублей).

«Новая субсидия направлена на возмещение расходов за потребляемую электроэнергию. Мы понимаем, что в Норильске есть энергоёмкие предприятия. Также с 2022 года запланирована выдача субсидий на возмещение части затрат в области народно-художественных промыслов и ремёсел, а также туризма. Эти направления сейчас, что называется, на гребне волны, а значит, мера будет пользоваться спросом. К тому же мы видим рост предпринимательского сообщества в сфере туризма, и это тоже сыграло свою роль», - пояснила начальник управления потребительского рынка и услуг Ирина Чичерина.

Субсидию на возмещение авансового лизингового платежа могут получить предприниматели, которые платят лизинговым компаниям за приобретение оборудования. Даже если речь идёт об относительно небольших расходах, таких как покупка погрузчика или автомобиля с холодильными установками для перевозки продуктов.

«В бюджет закладывается сумма, которую город готов потратить на поддержку предпринимателей. Претендентом может стать лишь добросовестный налогоплательщик, работодатель с полностью укомплектованным штатом официально оформленных сотрудников, у которого нет долгов перед бюджетом различного уровня. Отбор проводится при помощи конкурса, этим занимается комиссия, назначенная главой города. Она рассматривает заявление и принимает решение о выдаче субсидии предпринимателю. Были случаи, когда на момент подачи заявления всё было хорошо, но в дальнейшем выявлялись ситуации с неуплатой налогов. Условия необходимо соблюдать», - прокомментировала Ирина Чичерина.

Вид деятельности предпринимателя для получения субсидии значения не имеет. Здесь важно, есть ли связь с акцизами. Розничная реализация алкоголя, например, под субсидирование не подходит, как и торговля нефтепродуктами.

Помимо муниципальных программ в Норильске действуют и краевые меры поддержки бизнеса. «В этом году разработаны новые системы. Одна из них - поддержка инвестиционных проектов, которые имеют большое социальное значение. Там достаточно значительная сумма субсидии – до 15 миллионов рублей. Для участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов предпринимателей нашего города в 2023 году уже сейчас ведётся работа по адаптации муниципальных нормативных актов к изменениям, обозначенным в государственной программе. Отбор инвестиционных проектов проводится совместно с Агентством развития Норильска. Это также может быть интересно бизнесменам в контексте реновации и преобразований в городе», - добавила Ирина Чичерина.

Обратиться за консультацией по вопросам муниципальных, региональных и федеральных мер поддержки предпринимательства норильчане могут в управление потребительского рынка и услуг. Ведомство плотно работает с АРН, где можно получить помощь в составлении бизнес-планов, финансовых расчётов, чтобы, например, подать заявку на льготный кредит и т. д. Также помощь местным предпринимателям оказывают специалисты консультационного ресурсного центра для некоммерческих организаций и социальных предпринимателей по адресу: Ленинградская, 21.

«Ещё одной мерой поддержки на государственном уровне можно считать арктическое резидентство. На сегодняшний день у нас в городе зарегистрировано девять арктических резидентов, которые занимаются бизнесом в различных сферах. Среди них - туризм, отдых, детские развлечения, строительство гостиничного комплекса. Резидентство даёт достаточно хорошие налоговые и административные преференции. В первую очередь это снижение обязательных платежей, которые отчисляются из заработной платы сотрудников, с 30,2% до 7,5%. Помимо налоговых преимуществ данный вид поддержки предусматривает уменьшенные процентные ставки по кредитам, он учитывается при предоставлении земельных участков, различной разрешительной документации. Одним словом, это то, что упрощает предпринимателям жизнь», - подвела итог Ирина Чичерина. Она также напомнила, что в Норильске готовится к открытию центр «Мой бизнес», главным принципом работы которого будет предоставление государственных и муниципальных услуг предпринимателям в формате «одного окна». Открытие центра предусмотрено комплексным планом социально-экономического развития Норильска.

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