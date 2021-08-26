К весне следующего года в Талнахе планируется открыть стоматологическую поликлинику

На рабочей встрече Дмитрия Карасева с заместителем министра здравоохранения Красноярского края Александром Украинцевым глава Норильска выразил мнение о необходимости открытия поликлиники:

- Считаю, что поликлиника нужна. Компания «Норникель» по-прежнему подтверждает финансирование капитального ремонта муниципального помещения. Мы со своей стороны готовы продвигать вопрос в части поиска подрядчика и возможной проработке варианта заключения договора капитального ремонта на отлагательных условиях.

- От своих слов мы не отказываемся. Мы как считали, что поликлиника городу нужна, так и считаем. Единственное: сейчас решается вопрос о работе кабинета экстренной помощи и плановом лечении, - сказал в ответ Александр Украинцев.

Помимо ремонта следует позаботится и об оснащении кабинетов. Заведующая стоматологической поликлиникой Норильской городской поликлиники № 2 Оксана Кравченко озвучила количество стоматологических кресел, которыми учреждение располагает на сегодняшний день, но отметила, что все они имеют стопроцентный износ. Также к числу важных задач относится поиск специалистов. Как известно, часть персонала перешла работать в другие медучреждения. Кадровый вопрос необходимо решать уже сейчас.

- Если вы видите нехватку врачей именно этого направления, срочно подавайте заявку на участие в программе по приглашению дефицитных специалистов на 2022 год, чтобы мы могли пригласить их на работу в Талнах», - порекомендовала Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике.

В ближайшее время специалисты детально изучат потребность в медицинском оборудовании, определят количество ставок врачей, проведут работу над медико-техническим заданием будущей поликлиники. Вопросы стоимости, закупки оборудования и другие сопутствующие темы будут рассматриваться в рабочем порядке.

Подводя итоги совещания, Дмитрий Карасев сказал:

- Самую главную задачу мы решили. Далее двигаемся согласно намеченному плану, делаем капитальный ремонт помещения на Космонавтов, 15, с целью устройства там стоматологии для оказания медицинской помощи. Сроком себе поставим весну следующего года - с учётом сдачи объекта под ключ. Если ремонт сделают раньше, постараемся скорректировать сроки. Ещё раз отмечу, что стоматология жителям Талнаха нужна.