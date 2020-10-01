Кабмин объявил о продлении программы туристического кашбэка

По решению Правительства РФ, программу «Кашбэк за туры по РФ» продлили, а также увеличили максимальный размер суммы возврата.

- Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком будут позднее объявлены Ростуризмом, - говорится в пояснительной записке к документу.

Получается, что программу условно разделил на два этапа. Первый этап прошел в период с 21 по 28 августа. Туристы должны были совершить поездку до конца 2020 года. А второй этап продаж продлится еще на срок не менее полутора месяцев. Благодаря продлению путешественники смогут воспользоваться льготой и в новогодние праздники.

- Продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с четырех до двух ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается (ранее - 25 тыс. рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей (ранее 15 тыс. рублей), - отмечается в материалах кабмина.

Напомним, что главное условие программы - оплата тура картой платежной системы «МИР».