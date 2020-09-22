МАУ ИЦ «Норильские новости»

Кабмин: «Ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки коренным народам»

Кабмин: «Ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки коренным народам»

Главная / Новости / Общество

Кабмин: «Ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки коренным народам»

Михаил Мишустин подписал постановление о том, что ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки, причинённые коренным народам России.

Кабмин: «Ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки коренным народам»

Процесс возмещения будет основан на соглашении между компанией и региональным Советом представителей малочисленных народов по инициативе одной из сторон. В процесс могут быть привлечены специалисты для исследовательских работ. Далее проект соглашения выносится на общественное обсуждение, после которого все замечания и предложения направляются сторонам на рассмотрение.

Новая процедура позволяет решать вопрос рационально. Ранее убытки возмещались в индивидуальном порядке.

22 сентября в 15:54 990
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также