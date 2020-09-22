Кабмин: «Ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки коренным народам»

Процесс возмещения будет основан на соглашении между компанией и региональным Советом представителей малочисленных народов по инициативе одной из сторон. В процесс могут быть привлечены специалисты для исследовательских работ. Далее проект соглашения выносится на общественное обсуждение, после которого все замечания и предложения направляются сторонам на рассмотрение.

Новая процедура позволяет решать вопрос рационально. Ранее убытки возмещались в индивидуальном порядке.