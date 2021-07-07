Кадровые проблемы помогут решить дополнительные квоты на целевое обучение

Так, переданы полномочия по установлению квоты приёма на целевое обучение за счёт средств краевого бюджета с учётом потребностей экономики в квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей. Правительством края также будет определяться порядок выплаты штрафа за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении, установлению срока и размера возмещения расходов краевого бюджета.

С учётом ситуации на региональном рынке труда министерство экономики и регионального развития края определило стратегические направления подготовки.

Наиболее востребованными для социально-экономического развития края на период до 2030 года оказались специальности высшего образования: информационные системы и технологии, управление персоналом, социальная работа и педагогическое образование. Принятие проекта закона позволит частично решить вопрос обеспечения квалифицированными кадрами органов исполнительной власти края и подведомственных им организаций.

Так, в условиях роста численности обучающихся общеобразовательных организаций целевое обучение поможет решить кадровые проблемы подготовки педагогов по остродефицитным специальностям, таким как учителя иностранного языка, математики, русского языка, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, тьюторы.

По предварительным расчётам потребность в средствах краевого бюджета на реализацию закона края в 2022–2024 годах составит более 25 млн рублей.

Вторым законопроектом к полномочиям региона отнесено: утверждение программ развития видов спорта и участие в их реализации, установление порядка разработки и утверждения календарных планов официальных краевых физкультурных и спортивных мероприятий, ежегодное формирование и утверждение перечня значимых официальных мероприятий, проводимых на территории Красноярья.