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Кадровые проблемы помогут решить дополнительные квоты на целевое обучение

Кадровые проблемы помогут решить дополнительные квоты на целевое обучение

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Кадровые проблемы помогут решить дополнительные квоты на целевое обучение

Комитет по образованию, культуре и спорту под председательством Людмилы Магомедовой рассмотрел законопроекты о внесении изменений в законы Красноярского края «Об образовании» и «О физической культуре и спорте». Проекты законов приводят краевые нормы в соответствие с федеральным законодательством, а также расширяют компетенцию правительства края за счёт передачи новых полномочий.

Кадровые проблемы помогут решить дополнительные квоты на целевое обучение

Так, переданы полномочия по установлению квоты приёма на целевое обучение за счёт средств краевого бюджета с учётом потребностей экономики в квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей. Правительством края также будет определяться порядок выплаты штрафа за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении, установлению срока и размера возмещения расходов краевого бюджета.

С учётом ситуации на региональном рынке труда министерство экономики и регионального развития края определило стратегические направления подготовки.

Наиболее востребованными для социально-экономического развития края на период до 2030 года оказались специальности высшего образования: информационные системы и технологии, управление персоналом, социальная работа и педагогическое образование. Принятие проекта закона позволит частично решить вопрос обеспечения квалифицированными кадрами органов исполнительной власти края и подведомственных им организаций.

Так, в условиях роста численности обучающихся общеобразовательных организаций целевое обучение поможет решить кадровые проблемы подготовки педагогов по остродефицитным специальностям, таким как учителя иностранного языка, математики, русского языка, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, тьюторы.

По предварительным расчётам потребность в средствах краевого бюджета на реализацию закона края в 2022–2024 годах составит более 25 млн рублей.

Вторым законопроектом к полномочиям региона отнесено: утверждение программ развития видов спорта и участие в их реализации, установление порядка разработки и утверждения календарных планов официальных краевых физкультурных и спортивных мероприятий, ежегодное формирование и утверждение перечня значимых официальных мероприятий, проводимых на территории Красноярья.

Фото из открытых источников
7 июля в 16:26 400
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