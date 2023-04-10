МАУ ИЦ «Норильские новости»

Кайерканский Молодёжный центр отметил 25–летие

Кайерканский Молодёжный центр отметил 25–летие

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Кайерканский Молодёжный центр отметил 25–летие

Кайерканский Молодёжный центр отметил 25–летиеКайерканский Молодёжный центр отметил 25–летиеКайерканский Молодёжный центр отметил 25–летиеКайерканский Молодёжный центр отметил 25–летиеКайерканский Молодёжный центр отметил 25–летиеКайерканский Молодёжный центр отметил 25–летиеКайерканский Молодёжный центр отметил 25–летиеКайерканский Молодёжный центр отметил 25–летиеКайерканский Молодёжный центр отметил 25–летиеКайерканский Молодёжный центр отметил 25–летиеКайерканский Молодёжный центр отметил 25–летиеКайерканский Молодёжный центр отметил 25–летие

Для празднования была выбрана космическая тематика, участвовать в нём могли все желающие. Кого-то заинтересовал космический киномарафон, другие гости записались в школу космонавтов, чтобы проверить навыки будущих покорителей вселенной. А спустившись со звезд на землю, молодёжь района обсудила с администрацией города благоустройство территории Молодёжного центра.

Преображение начнётся с обновления фасада, проект которого разработают уже в этом году. Также рядом со зданием появится современная спортивно-развлекательная площадка, которая будет включать пять зон: событийную, детскую, спортивную, зону тихого отдыха и велозону. Строительство планируется начать в следующем году.

Заместитель главы Норильска по информационной политике и перспективному развитию Владимир Баринов отметил:

- Сегодня молодёжные центры всех районов Норильска модернизируются, развивают новые направления, становятся более интересными. Кайерканский не исключение. Для района это важный объект социальной инфраструктуры и он пользуется большой популярностью у молодёжи.

Текст Дмитрий Демидюк
Фото Витас Бенета
10 апреля в 16:30 720
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