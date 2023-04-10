Кайерканский Молодёжный центр отметил 25–летие

Для празднования была выбрана космическая тематика, участвовать в нём могли все желающие. Кого-то заинтересовал космический киномарафон, другие гости записались в школу космонавтов, чтобы проверить навыки будущих покорителей вселенной. А спустившись со звезд на землю, молодёжь района обсудила с администрацией города благоустройство территории Молодёжного центра.

Преображение начнётся с обновления фасада, проект которого разработают уже в этом году. Также рядом со зданием появится современная спортивно-развлекательная площадка, которая будет включать пять зон: событийную, детскую, спортивную, зону тихого отдыха и велозону. Строительство планируется начать в следующем году.

Заместитель главы Норильска по информационной политике и перспективному развитию Владимир Баринов отметил:

- Сегодня молодёжные центры всех районов Норильска модернизируются, развивают новые направления, становятся более интересными. Кайерканский не исключение. Для района это важный объект социальной инфраструктуры и он пользуется большой популярностью у молодёжи.