Как быстро вычислить мошенника?

Уже по классической схеме мошенники обманули 58-летнюю жительницу Талнаха. Женщина обратилась в полицию с заявлением о краже 60 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, ей поступил звонок с московского номера (код 499) от якобы сотрудника банка. Злоумышленник обращался к потерпевшей по имени отчеству и назвал её место жительство, что внушило доверие. Далее женщине сообщили, что мошенники создали дубликат её личного кабинета и получили доступ ко всем денежным средствам. После чего разговор был переведён на «сотрудника безопасности банка», который сообщил, что для сохранности деньги нужно перевести на резервную ячейку. По инструкции женщина сняла наличные и через банкомат отправила деньги на указанные «специалистами» номера.

В разговоре потерпевшая призналась, что была информирована о данном виде мошенничества, но она даже не задумывалась, что такое может случиться и с ней.

По данному факту сотрудниками отдела полиции №2 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с причинением значительного ущерба».

Сотрудники норильской полиции призывают жителей города к бдительности и напоминают:

- сотрудник банка НИКОГДА не запрашивает никакую информацию о банковских картах и счетах и ВСЕГДА приглашает клиента в офис для решения возникших вопросов;

- работники банков не сообщают клиентам о том, что «банк выявил подозрительную операцию» или «в системе произошел сбой». Все операции для защиты карт сотрудники банка совершают САМИ;

- работник банка не ведет ДЛИТЕЛЬНЫЕ разговоры с одним клиентом и не перезванивает ему с разных телефонных номеров. Аферисты же беседуют со своими жертвами порой по несколько часов.