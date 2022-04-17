Как дважды два

– Андрей Геннадьевич, из–за пандемии в организации образовательного процесса произошли большие изменения. Сказалось ли это на уровне подготовки норильских школьников?

– Всевозможные проверочные работы, государственная итоговая аттестация и единый государственный экзамен показывают, что уровень знаний наших учеников стабильный. Результаты норильских школьников не хуже общероссийских, а по некоторым предметам — это физика, история, русский язык и литература — даже выше, чем в среднем по краю. Вместе с тем, как показали контрольные, есть пробелы в знаниях по математике у учеников 6–7 классов.

– А если показатели по каким–то предметам снижаются, учебная программа корректируется?

– Обязательно. Для этого проверочные работы и существуют — ведь смысл не в том, чтобы просто выставить оценки, результаты контрольных позволяют учителю понять, в полной ли мере ученики усваивают материал, и устранить пробелы. Сложности, возникающие у учащихся при решении тех или иных задач, — повод пересмотреть учебную программу.

– В пандемию из–за перехода на дистант учителям, ученикам и их родителям пришлось осваивать образовательные онлайн–платформы и приложения для видеоконференций. Сегодня эти навыки востребованы?

– Да, в актированные дни. И благодаря тому, что система дистанционного обучения отлажена, сейчас проблем, например с проведением конференций в Zoom, не возникает, всё работает по щелчку.

– Ещё один вызов недавнего времени — сообщения о минировании школ.

– При всей напряжённости ситуации она позволила нам проверить, как отработан процесс эвакуации учеников. Тренировки проходят регулярно, а эти случаи показали, как удаётся действовать в случае реальной беды.

– В числе задержанных по делу о распространении ложных сообщений — норильский школьник. Проводится ли в связи с этим в учебных заведениях профилактическая работа?

– Во–первых, регулярно ученикам о компьютерной безопасности и об ответственности за распространение запрещённой информации рассказывают педагоги.

Во–вторых, сейчас, когда сняты антиковидные ограничения, о противоправных действиях и их последствиях на классных часах школьникам могут рассказывать полицейские.

В целом же администрация школы вместе с психологом и социальным педагогом ведёт активную работу по выявлению признаков неблагополучия, предупреждению любых неприятных ситуаций.

– Какие меры принимаются для предотвращения ДТП с участием школьников?

– Отмечу, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП с участием детей заметно снизилось.

В Норильске работает центр безопасности дорожного движения — это уникальное учреждение дополнительного образования, где весь учебный год идут занятия для школьников. Дети изучают правила дорожного движения, закрепляют знания на практике — в центре оборудован автодром. Также тесно школы сотрудничают с ГИБДД, активное участие в профилактических мероприятиях принимает руководитель Норильского отдела ГИБДД Александр Янович, за что ему большое спасибо.

Действует в Норильске и родительский патруль. Когда родители, патрулируя улицы, видят, как дети и взрослые нарушают правила, они потом рассказывают об этом на классных собраниях, в родительских чатах, беседуют со своими детьми и их друзьями, и это может быть даже более эффективным, чем нотация инспектора.

– Как вы оцениваете уровень безопасности норильских школ?

– Конечно, нет предела совершенству. Но уже сделано много: в каждом образовательном учреждении есть пост охраны, ведётся видеонаблюдение. Рассматривается вопрос об оснащении каждой школы металлодетектором, но не рамочным, который ограничивает проход в случае эвакуации, а новой, более удобной в использовании и чувствительной системой.

– Антикоронавирусные ограничения в норильских школах сняты полностью?

– Смягчены. Сохранились обязательная термометрия, антисептическая обработка, кабинетная система. А вот время прихода в учреждение и период перемен снова будут для всех одинаковые. Разрешено бывать в школе и родителям, но собрания и другие мероприятия, в том числе праздник последнего звонка и выпускные пока могут проводиться только внутри одного класса. Таковы рекомендации Роспотребнадзора.

– Как вы оцениваете качество школьного питания?

– Сегодня жалоб практически нет. Администрация школы, специалисты управления образования строго следят за организацией питания. Также немаловажную роль в улучшении качества завтраков и обедов сыграл родительский контроль. Ознакомиться с меню каждый родитель может на сайте учебного заведения. Отмечу, что за последние несколько лет и интерьер школьных столовых очень изменился, была приобретена новая мебель.

– Достаточно ли внимания в нашем городе сегодня уделяется популяризации чтения?

– Это сложно оценить. Литературные мероприятия были, есть и будут, в пандемию, например, конкурсы чтецов проводились дистанционно. Но нельзя сказать, что мероприятий достаточно, ведь это зависит от потребностей: кто–то может быть настолько увлечён литературой, что ему всегда будет мало и книг, и конкурсов. Норильские школьники традиционно принимают активное участие во Всероссийском конкурсе «Живая классика», победители выезжали в «Артек».

Отмечу, что существует муниципальная программа «Одарённые дети», благодаря которой удаётся финансировать поездки на всероссийские олимпиады, конкурсы, которые проходят в Красноярске и Москве. Но объёмы ограниченны. Мы очень благодарны родителям, которые, понимая, как важно ребёнку повысить свои компетенции, принимают участие в финансировании. Администрация Норильска в свою очередь прилагает все усилия, чтобы максимально снизить финансовую нагрузку мам и пап при участии детей в выездных мероприятиях.

– Испытывают ли норильские школы сейчас дефицит кадров?

– Да. И педагогов не хватает не только в Норильске, но и в целом в России. Хочу подчеркнуть, что на школьниках проблемы с кадрами никак не отражаются — все предметы даются в полном объёме, просто возрастает нагрузка на преподавателя. Нормальная нагрузка учителя — 18 часов, а некоторые предметники работают по 28–30 часов. Особенно норильские школы нуждаются в преподавателях физики, математики, иностранных языков, также уже перестаёт хватать учителей русского языка.

В Норильске действует муниципальная программа по приглашению дефицитных специалистов, в прошлом году по ней на работу с материка прибыли 24 педагога. Всего за пять лет действия программы были приглашены 300 педагогов — в это число входят и воспитатели, и педагоги дополнительного образования. Хорошо, что в нашем городе есть педагогический колледж, где готовят учителей начальной школы.

– Расскажите о планах по летнему ремонту школ.

– Глава города Дмитрий Карасев поручил, чтобы, несмотря на удорожание строительных материалов, все запланированные ремонтные работы были выполнены. Мы надеемся, что так и произойдёт. Но пока сжали кулаки и ждём аукционов. Более подробную информацию о капитальных ремонтах пока дать невозможно. Что касается косметических ремонтов, то за это отвечает администрация школы, уже сегодня идут подготовительные работы, уверен, всё будет выполнено в полном объёме. И хочу отметить, что нестабильная экономическая ситуация не повлияла на планы по строительству новой школы и реконструкции здания гимназии № 4.

– Как будет организован отдых детей этим летом?

– Хорошая новость: дополнительные средства из федерального и регионального бюджетов выделены на организацию летнего отдыха юных норильчан в Краснодарском крае. Сегодня мы проводим ряд мероприятий, которые направлены на то, чтобы как можно больше детей смогли отдохнуть в лагере на юге на наиболее выгодных для родителей условиях. Более подробно об этом сможем рассказать чуть позже.

Сейчас идёт заявочная кампания в пришкольные лагеря, где в две смены всего смогут отдохнуть 1200 ребят, военно–патриотический лагерь «Мальчишки Севера» (120 человек) и трудовые отряды школьников (840 старшеклассников). Отдых в городских лагерях и работа в ТОШ традиционно пользуются большим спросом, заявлений поступает много.

Впервые в «Мальчишках Севера» ждут девчонок в возрасте от 11 до 13 лет — всего 20 человек. Только девочки, в отличие от мальчиков, будут находиться в лагере не круглосуточно, а лишь с 9.00 до 18.00. Инициатива организации девичьего военного взвода принадлежит Дмитрию Карасеву.