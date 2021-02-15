Как юные норильчане изучают правила пожарной безопасности?

Хочешь научить других, научись сначала сам. Потому в каждой школе создана дружина юных пожарников, которые помогают другим школьникам ознакомиться с элементарными правилами безопасности.

– На базе нашей школы создан отряд ДЮП, который знает все правила — как эвакуироваться, как пользоваться всеми пособиями, а также помогает узнавать их и другим детям. Отряд состоит из 25 учащихся от пятого до 10 класса. Дважды в неделю их руководитель проводит занятия, на которых они узнают что-то новое, а также создают свои собственные учебные пособия, — рассказала Екатерина Сильченко, заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 14.

– Такой жизнью мы живём с пятого класса и, несмотря на загруженность уроками, мы не хотим это бросать. Мы принимаем активное участие в школьной жизни — проводим тематические классные часы, концерты, создаём памятки о пожарной безопасности и раздаём их школьникам. Всё это мы делаем самостоятельно. Помимо школьной жизни, мы активно участвуем и в жизни города, например, принимаем участие в конкурсе «Школа — остров Безопасности», в котором, кстати, в прошлом году мы заняли первое место, — поделилась Амина Асланова, ученица 10«Ю» класса и член дружины юных пожарных «Дозор».

Ребята добровольно вступают в ряды дружинников — это их собственный выбор.

В этом году конкурс «Школа — остров Безопасности» проводится в три этапа. Первый этап — «Правила важные — пожаробезопасные!» — проходил с 5 октября до 5 ноября прошлого года. Школы разрабатывали агитационные ролики на тему пожарной безопасности. Данное задание выбрано неспроста для начального этапа, потом в течение года все видеоматериалы используются в учебных целях. Их показывают на классных часах, крутят на школьном телевидении. Также школы обмениваются материалами, а некоторые даже сотрудничают с детскими садами, если учебные пособия подходят для дошкольного возраста.

На втором этапе — «В Новый год без хлопот!», с 9 ноября по 4 декабря прошлого года, школы презентовали творческие работы. Изначально конкурсная работа выбирается внутри школы. Школьники выполняют творческое задание на определённую тему, а потом жюри выбирают лучшие из них, которые уже идут на «город».

Третьим этапом станет целый квест, на котором школьники покажут свою осведомлённость на тему пожарной безопасности. Сроки проведения конкурсного этапа пока неизвестны, всё будет завесить от эпидобстановки.

Помимо такого интерактивного способа, со школьниками на протяжении всего учебного года работает отдел надзорной деятельности и профилактической работы. Они проводят лекции, пятиминутки безопасности, раздают памятки не только о пожарной безопасности, но и правилах поведения на дороге.