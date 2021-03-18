Как можно получить автономные дымовые извещатели?

По решению Норильского городского Совета депутатов для повышения социальной защищённости граждан и обеспечения пожарной безопасности были установлены следующие категории граждан, проживающих в Норильске, кто имеет право на получение АДИ за счёт местного бюджета:

- одиноко проживающие неработающие инвалиды I, II групп (в том числе занятые на общественных работах);

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Для получения АДИ гражданам, из числа вышеуказанных категорий, необходимо обращаться в МКУ «Управление социальной политики» (пр. Ленинский, 26). Отметим, что обеспечение АДИ происходит бесплатно раз в семь лет.

Приём осуществляется по предварительной записи по телефону - 43-71-95.