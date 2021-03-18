Как можно получить автономные дымовые извещатели?
Как можно получить автономные дымовые извещатели?
Получить автономные дымовые извещатели (АДИ) могут определённые категории граждан абсолютно бесплатно.
По решению Норильского городского Совета депутатов для повышения социальной защищённости граждан и обеспечения пожарной безопасности были установлены следующие категории граждан, проживающих в Норильске, кто имеет право на получение АДИ за счёт местного бюджета:
- одиноко проживающие неработающие инвалиды I, II групп (в том числе занятые на общественных работах);
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Для получения АДИ гражданам, из числа вышеуказанных категорий, необходимо обращаться в МКУ «Управление социальной политики» (пр. Ленинский, 26). Отметим, что обеспечение АДИ происходит бесплатно раз в семь лет.
Приём осуществляется по предварительной записи по телефону - 43-71-95.