Как не попасть в ловушку к мошенникам?

В последнее время в Норильске участились факты мошенничества в отношении горожан. Почему же это происходит? Всё просто. Первое - людям хочется заработать и второе – купить что-либо дешевле, чем в розничных магазинах. Именно по этим причинам граждане теряют много денег.

Виталий Викторович дал несколько рекомендаций, на какие детали стоит обращать пристальное внимание: «Ну, во-первых, перед какими-либо действиями стоит ознакомиться с отзывами о сайте. Если это сайт однодневка, то его смело можно закрывать. Во-вторых, не реагировать на сообщения с якобы просьбой о помощи от детей. Всегда сначала свяжитесь и узнайте лично, а нужна ли на самом деле эта помощь. Ну и, в-третьих, самое распространённое – никогда не сообщайте мошенником код безопасности. Эти цифры нужны только вам. И если вдруг поступил звонок от службы безопасности банка, и они просят этот код, сразу приравнивайте этого человека к мошеннику. Именно по этим причинам люди теряют сотни тысяч рублей».

По статистике за семь месяцев 2019 года по данному факту было зарегистрировано 75 случаев, а уже в 2020 году цифра возросла до 204. Почти каждый день поступают заявления о краже денежных средств, а то и по несколько раз в день. Есть ли какая-то возрастная группа обманутых? Нет, обмануть можно каждого. От первоклассника до пенсионера.

Именно поэтому сотрудники правоохранительных органов призывают людей быть бдительными и, прежде чем сделать ошибку, 100 раз подумать, а не пожалеет ли он потом об этом.