Как не пролететь с отпуском?

По России с любовью

В связи с тем, что большинство границ до сих пор закрыто, россиянам, убравшим подальше свои загранпаспорта, скорее всего, в этом году предстоит путешествовать по необъятным просторам нашей родины. Кстати, выбрать внутренний тур на предстоящее лето сейчас можно на любой вкус и кошелёк. Благо налажено надёжное авиасообщение между городами и особых ограничений на посещение регионов не имеется. Также отменены обязательный карантин и принудительная сдача тестов на антитела для вновь прибывших. В общем, всё как в старые добрые времена — приезжаете, заселяетесь и отдыхаете.

И хотя теоретически, например в том же Крыму, всё ещё действует масочный режим, к его несоблюдению в пляжной зоне, местных кафе и ресторанах власти относятся лояльно. Кроме того, идут активные разговоры о снятии большинства ковидных ограничений к началу туристского сезона. Так что о пандемии во время отпуска в этой всероссийской здравнице, как, впрочем, и в Краснодарском крае, вы вряд ли вспомните.

Снова популярен отдых на Байкале. Опустевшие прошлым летом базы отдыха и частные домики расходятся как горячие пирожки, а любители отдыха дикарём уже готовят рюкзаки и палатки. Всплеск активности наблюдается и в Якутии. Трекинги разной категории сложности — от походов выходного дня до двухнедельных сплавов — востребованы больше, чем годом ранее.

В общем и целом для путешествия по России сейчас можно выбрать практически любое направление и проложить удобную логистику. Учитывать стоит лишь один момент: поездку в популярную пляжно–курортную зону лучше спланировать месяца за полтора–два и заранее подыскать дешёвые авиабилеты и хороший отель.

Важно учитывать, что российский качественный курортный сервис у нас начал развиваться не так давно и просто не успел дорасти до должного уровня — это касается и номерного фонда, и профессионализма местного персонала. Часто в курортных городах большую часть обслуживающего личного состава отели и гостиницы набирают на сезон — такая подработка очень популярна среди студентов и пенсионеров. Поэтому ожидать мало–мальски приличного качества услуг не стоит.

Если для вас главное — возможность поваляться на пляже и покупаться в море, а к бытовым условиям завышенных требований нет, то российские курорты — то, что доктор прописал. Тем более на таком отдыхе можно даже немного сэкономить, если заранее снять у местных жителей комнату или даже целый дом благодаря соцсетям и разнообразным мобильным приложениям для туристов.

А что с ближним зарубежьем?

Для недорогого отдыха за границей можно рассмотреть два государства — Казахстан и Белоруссию: и ехать недалеко, и языковой барьер практически не ощущается. Однако не позднее чем за 72 часа до вылета необходимо сдать тест на наличие антител. Скорее всего, на таможне его даже проверять не будут, но закон есть закон, и выполнять его требования необходимо.

Наиболее любопытное направление для путешествий в Казахстане — город Актау, где вполне можно расслабиться на одном из пяти пляжей Каспийского моря. Правда, территория находится практически в пустыне, а климат в этой части страны исключительно сухой, так что днём там довольно жарко.

Если вы любите горы и красивые пейзажи, тогда стоит присмотреться к «казахской Швейцарии» — это курортная зона Боровое с уникальными климатическими условиями, которые придают ей окружающие местность горы, густые хвойные леса и обилие озёр. У отдыхающих будет возможность любоваться горами и бродить по лесам, наслаждаясь целебным воздухом.

Что касается братской нам Белоруссии, то там сейчас действуют достаточно жёсткие правила на въезд в плане логистики. Прямое сообщение самолётами и поездами на данный момент осуществляется только между двумя столицами — Москвой и Минском. А вот добираться до других пунктов назначения придётся с пересадками, как говорится, на перекладных.

Что можно посетить? Да хотя бы историко–культурный музей «Линия Сталина» — уникальный военно–исторический комплекс под открытым небом, открытый под Минском в 2005 году к 60–й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Привлекает отдыхающих и отдалённый городок Несвиж: там можно посетить одноимённый замок, когда–то бывший резиденцией литовских князей Радзивилов. Кстати, это один из лучших образцов восточно–европейской архитектуры. Комплекс интересен не только как замок–музей, но и как место для интересного активного отдыха. Например, до приезда в замок можно заранее заказать свадебную фотосессию и даже индивидуальный игровой квест с актёрами и головоломками в стиле «Выход». Подобные мероприятия проводятся там как по заказу, так и на регулярной основе.

Смахнём пыль с загранпаспортов...

Прежде чем рассматривать варианты загранпоездок, необходимо учитывать важный момент: пандемия продолжается, и это накладывает свой отпечаток на будущий отдых.

Главный вопрос, который при этом возникает, — «Нужно ли ставить вакцину от коронавируса, выезжая за границу?» По правилам такой необходимости нет, так что решайте сами и внимательно изучайте требования на въезд в разные страны, так как они могут отличаться. Дело в том, что в последнее время в мире активно идёт обсуждение темы о введении ковид–паспортов, но до сих пор международное сообщество не пришло к единому мнению, как они должны выглядеть, какие прививки считать эффективными и как вообще будет работать эта система контроля на международном уровне.

А вот что действительно понадобится, так это сдать тест на антитела (ПЦР) за 72 часа до прилёта. При этом ставили вы вакцину или нет, никого не волнует — справка должна быть. Здесь очень важно учитывать время на перелёт, так как тест должен быть действителен не на момент взлёта воздушного судна, а на момент его прибытия в пункт назначения.

С этим у норильчан часто возникают проблемы. Мы — регион удалённый, и тесты могут делать довольно долго, так как пробы отправляют в Красноярск. Плюс местные метеоусловия не всегда благосклонны. В итоге тест может не прийти до отлёта из Заполярья либо может быть просрочен к моменту приземления в стране назначения.

Ещё одно обязательное условие для подобного пропуска в отпуск: справка об отсутствии ковида должна быть составлена на двух языках — русском и английском, а также иметь подпись и печать. Следовательно, сфотографировать справку или предоставить её копию не получится, необходим только оригинал.

Впрочем, в этой ситуации есть два довольно простых решения, позволяющих вам не переживать о том, что из–за каких–то сторонних факторов тщательно спланированная поездка вылетит в трубу. Первое — пройти экспресс–тестирование можно во множестве специализированных клиник в Москве непосредственно перед вылетом за границу. Результат готов через полтора–два часа. Стоимость услуги варьируется от 1500 до 5000 рублей в зависимости от выбранной клиники и срочности изготовления.

Можно вообще никуда не ехать, если летите через подходящий аэропорт. ПЦР–тесты на коронавирус делают: в московских аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово, петербургском Пулково и в аэропорту Хабаровска. Тестирование проводится по предварительной записи. Справка выдаётся на русском и английском языках или языке страны назначения. Такой вариант отлично подойдёт для тех, у кого плотные стыковочные рейсы. Хотя лучше всё же приобретать билеты с достаточным люфтом — на случай задержки вылета из Норильска ввиду непредвиденных погодных условий.

Главный страх в таком случае только один — если тест окажется положительным. Тогда у пассажиров не останется выбора, кроме как сдать билеты — в другую страну вас просто не пустят. Как при этом возвращаться в Норильск, тоже не совсем понятно: ведь за посадку в самолёт с таким диагнозом можно получить не то что штраф, а реальное уголовное наказание вплоть до лишения свободы.

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Занзибар

Если вся эта история со сдачей теста вас сильно беспокоит, и вы боитесь, что отпуск может просто–напросто сорваться, то смело отправляйтесь в Занзибар — там справка о ПЦР–тесте не требуется. Причём статистика по заболеваемости ковидом на территории страны весьма положительная: случаев заболевания там не зафиксировано.

Это небольшой курортный островок в Танзании. Отдых там исключительно пляжный и по большинству пунктов не уступает тем же Бали или Мальдивам: такие же лазурные берега с белым песочком и возможность поселиться не только в отеле, но и в небольшом бунгало у самого берега. Это направление стало популярным у россиян в связи с пандемией, хотя знатоки давно уже облюбовали курорт за идеальное соотношение цены и качества.

Мальдивы

Всегда популярный среди состоятельных туристов, лакшери–отдых в этом году бьёт все рекорды. Главная причина в том, что это небольшое государство в Индийском океане входит в список туристских зон «фриковид», что ещё больше привлекает на его пляжи отдыхающих. При этом несмотря на высокую стоимость поездки, рейсов на остров из России не так уж и много, а желающих хорошо заплатить среди состоятельных россиян более чем достаточно. Так что если надумали потратиться на качественный отдых — делайте это заранее. Для поездки ПЦР–тест обязателен за 72 часа до прилёта, а стоимость путёвки на одного человека на 11 дней в этом году обойдётся в 200 тысяч рублей.

ОАЭ

Эта зона довольно дорогого отдыха также считается безопасным туристским направлением, свободным от ковида. Тест на антитела необходим, кроме того, возможны выборочные проверки отдыхающих для дополнительного тестирования. В остальном — классический земной рай для тех, у кого есть немало лишних банкнот в кошельке. Средняя стоимость отдыха — 200 тысяч.

Куба

Республика эта стала популярна среди норильчан относительно недавно. Но если вы решили выбрать для отдыха это направление, надо учесть несколько важных моментов: сдавать тестирование на ковид необходимо не только перед отлётом, но и по прилёте. Из этого вытекает ключевая опасность: если среди туристов окажется хоть один с положительной реакцией, всех пассажиров самолёта отправят на карантин на две недели. Плюс надо понимать, что отели и сервис там оставляют желать лучшего: количество звёзд в большинстве своём зависит от фантазии хозяина. Если вы собираетесь большую часть времени проводить не в отеле, то это не испортит вам впечатления от отпуска. Стоимость отдыха — около 100 тысяч рублей на человека за 11 дней. Нормальная еда и хорошие рестораны расположены исключительно на территории самих отелей, где питаться имеют право только постояльцы. Так что туристам–дикарям придётся приобщиться к более скудной пище кубинского пролетариата.

Турция

Самый бюджетный вариант заграничного отдыха по системе «Всё включено» с приличными отелями и достойным сервисом. Более подробно описывать прелести отдыха в этой стране не имеет смысла, за исключением всё того же ПЦР–теста до вылета. В остальном изменений вы не заметите — сервис остался прежним, туристские поездки и увеселения разрешены, как это было в 2019–м. Средняя цена отдыха на человека — самая приемлемая, в районе 30 тысяч.

Как лето проведёте?

Говорит эксперт

— На данный момент очень популярен внутренний туризм: люди уже активно покупают туры в Крым, Краснодарский край и Абхазию. Что касается зарубежных курортов, то лидером остаётся, безусловно, Турция. Поднялась в рейтинге и Куба. Среди более дорогих направлений, куда можно брать путёвки без опаски, что отпуск может сорваться из–за очередной волны пандемии, — это Мальдивы, Танзания и ОАЭ. Эльвира Панфилова, турагент

— Если говорить о туризме, то тут наблюдается большая разница между прошлым годом и этим, постковидным. В 2020–м большинство россиян откладывали свои поездки (в том числе и на российские курорты), так как были ограничены в выезде ввиду закрытия границ и боялись большого скопления людей. В текущем году ситуация по коронавирусу спокойнее, спрос на турпоездки гораздо выше — и на наши, и на зарубежные курорты. Правда, далеко не все желания можно удовлетворить: многие страны до сих пор закрыты для посещения, с другими же до конца непонятно, при каких условиях они пустят на свою территорию отдыхающих.

Что касается популярных у норильчан направлений для путешествий, здесь пока всё сложно. Взять хотя бы тот же Таиланд. Клиенты постоянно о нём спрашивают, но на данный момент планировать туда поездку я не советую: страна до сих пор закрыта и принимает весьма ограниченное число туристов, в основном из ближних азиатских стран. Будет ли она открыта для европейцев к лету и на каких условиях — неясно. С Европой и Америкой ещё сложнее. Получить туда визы можно лишь в исключительном случае, например при наличии тяжелобольного родственника. Даже в рабочей поездке, скорее всего, откажут. Так что рассматривать в качестве зоны отдыха страны Евросоюза в этом году не стоит.

Исключение составляет Черногория: там уже заявили об открытии туристского сезона, но рейсов на данный момент из России в эту курортную зону пока нет. Тем не менее с высокой долей вероятности к лету направление будет открыто. Примерно такая же ситуация с Кипром: рейсы из Москвы должны были стартовать в начале марта, но пока их не запустили. Думаю, если летом будет открыто данное направление, то в весьма ограниченном формате и со строгими правилами пребывания, как было в прошлом году.

В общем, сейчас сказать что–то конкретное по летнему отдыху не представляется возможным. Что касается остальных европейских стран, не входящих в туристскую пляжную зону, высока вероятность, что летом и даже осенью их границы будут закрыты. Так что поездки во Францию, Германию, Польшу и Чехию лучше перенести на следующий год.

А вот покупать билеты и бронировать отели для отдыха стоит уже сейчас. Связано это с тем, что большинство курортов работают с ограничениями, в связи с тем что загрузка отелей не может быть более 50%. К тому же многие гостиницы до сих пор не получили разрешения на работу. Нагрузка на основные курорты из–за большого количества желающих отдохнуть предполагается немаленькой, поэтому места в отелях туристы активно разбирают на несколько месяцев вперёд. Чтобы не понижать уровень сервиса из–за загрузки гостиничного комплекса только наполовину, владельцы ощутимо подняли цену на пребывание в отеле. И российский рубль опять дешевеет. В результате для россиян цена отдыха на всех направлениях возросла примерно на 25–35% по сравнению с прошлым годом, а по сравнению с 2019–м и того больше, на 40–60%. Соответственно, чем дороже отель и выше сервис, тем ощутимее будет разница между отдыхом в этом году и в 2019–м.

Подумаем всместе

Анна Карлова, учитель:

– Я весной съезжу на материк: застану там и пору цветения, и горнолыжный сезон. И свежим воздухом надышусь, и на сноуборде вдоволь накатаюсь в том же Шерегеше — одно из моих любимых мест для отдыха. А лето и здесь, в Заполярье, можно хорошо провести. Так даже удобнее — тёплый сезон, считай, вдвое увеличивается. Мне здесь есть чем заняться — велосипед, квадроцикл, лодки и ноги: хоть каждый день выбирай новое развлечение и новый маршрут. Да и компания таких же, как я, любителей активного отдыха у нас довольно большая. Так что лето пройдёт весело, активно и среди позитивных людей. Что ещё для счастья нужно? Впрочем, даже без дополнительной техники и снаряжения просто релаксировать на природе или потихоньку гулять по окрестностям — это тоже безумно приятно.

Александр Полканов, президент Федерации армрестлинга и бодибилдинга Норильска:

– Планы на предстоящее лето — очень даже скромные, скорее всего, проведу его в Норильске. Судя по крайне холодной зиме, лето в этом году обещает быть жарким, так что вполне прекрасно можно отдохнуть и здесь, на Крайнем Севере. Буду готовиться к проведению осенних турниров по армрестлингу и бодибилдингу, которые намечены на сентябрь — как раз лето уйдёт на организационную работу.

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Дмитрий Леер, водитель автотранспортного комплекса ЗТФ:

– Я планирую провести отпуск в августе в Сочи — это в том случае, если мне на предприятии дадут путёвку в санаторий «Заполярье»: очень хорошее место, но попасть туда летом непросто. Если не получится, тогда буду искать другие варианты отдыха. Главное — выехать с Таймыра, а там уж буду решать по обстоятельствам, где отдохнуть. Правда, в этот раз мои обстоятельства «регламентированы» тем, что в отпуск я еду с дочерью... Можно было бы отправиться в путешествие на машине, но для этого, откровенно говоря, нужно быть любителем отдыха на колёсах: дело это в некотором роде хлопотное, затратное и не позволяющее расслабиться. К тому же по возвращении, чтобы отчитаться на производстве за аванс на дорогу, приходится заполнять кипу различных документов и отчётов — проще сдать билеты в бухгалтерию.

Валентина Иванова, счастливая бабушка:

– Лето я проведу на материке с любимыми внуками. Надо ловить момент, пока мы нужны младшему поколению нашей семьи, а то оглянуться не успеешь — вырастут, и им с нами будет уже не интересно. Планов много, хочется воплотить в жизнь всё: немного попутешествовать, покупаться в реках, морях и озёрах, наловить рыбы, сварить из неё уху на берегу, зажарить на даче шашлык, напечь пирогов и наварить варенья. Планы грандиозные, и всё это вместе с подрастающими внуком и внучкой.

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Олег Карапиди, предприниматель:

– Хочу на лето отправиться на материк, и не в какой–то тур или на курорт — поеду в деревню. Аккурат в сезон сбора урожая садовых ягод и винограда: и на свежем воздухе отдохну, и в речке покупаюсь, а главное — заготовлю варенья–соленья на всю зиму. Обязательно надавлю с помощью пресса или руками ягоды, ёмкость с получившейся массой уберу в погреб на выдержку — потом сделаю из неё домашнее вино. А пока урожай созревает, и в Норильске найду чем заняться. Вот уже байдарку с балкона достал, через месяц–другой проведу полное техобслуживание и подготовлюсь к туристскому сезону. Обязательно схожу на какой–нибудь сплав, может, на пару дней, а может, и на недельку–другую — что подвернётся! Ну, а потом — деревня, солнышко и зелёная травка... Сам процесс приготовления домашнего вина и всевозможных заготовок впрок — для меня релакс не хуже, чем отдых на Мальдивах.

Татьяна Опарова, предприниматель:

– Моё лето будет очень активным. Помимо ежедневных прогулок по живописным уголкам города Горно–Алтайска, куда я отправлюсь в отпуск, запланирована поездка в деревню к любимому папе. Что может быть прекрасней? Родные люди рядом, свежий и чистый воздух, пение птиц по утрам, жаркая банька и просто прекрасная атмосфера. В деревне некогда скучать, особенно с маленьким ребёнком. Там каждый день что–то новое: это и знакомство с местной природой и живностью, и оставление букетов из полевых цветов, а главное, по крайней мере для моего сына, — купание в лужах.