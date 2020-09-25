Как не запутаться в Сети

Для того чтобы радость от онлайн-покупок не была омрачена получением некачественного товара или потерей денег, мы рекомендуем вам обратить внимание на некоторые признаки потенциально опасных интернет-магазинов.

1. Низкая цена. Если вы нашли объявление или магазин, предлагающие товары по ценам существенно ниже рыночных, имейте в виду, что мошенники часто используют данный приём для привлечения жертв. На что следует обратить внимание? Посмотрите на стоимость аналогичных товаров в других интернет-магазинах, она не должна отличаться слишком сильно. Не поддавайтесь на слова «акция», «количество ограничено», «спешите купить», «реализация таможенного конфиската», «голландский аукцион».

2. Требование предоплаты. Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар, особенно с использованием анонимных платёжных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, выданную на имя частного лица, нужно понимать, что данная сделка является опасной. Учитывайте риски при совершении интернет-покупок. Помните о том, что при переводе денег в счёт предоплаты вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара. Если вы решили совершить покупку по предоплате, проверьте рейтинги продавца в платёжных системах.

3. Отсутствие возможности курьерской доставки и самовывоза товара. Данные факторы вынуждают покупателей пользоваться для доставки товара услугами транспортных компаний и, соответственно, вносить предоплату. Выбирая из нескольких магазинов, следует отдать предпочтение тому, где есть возможность забрать товар самостоятельно. Злоумышленники могут предоставить поддельные квитанции об отправке товара транспортной компанией.

4. Отсутствие контактной информации и сведений о продавце. Если на сайте интернет-магазина отсутствуют сведения об организации или индивидуальном предпринимателе, а контактные сведения представлены лишь формой обратной связи и мобильным телефоном, такой магазин может представлять опасность. Внимательно изучите сведения о продавце. Помните о том, что вы собираетесь доверить деньги лицу или компании, о которых вы ничего не знаете.

Если на сайте указан адрес магазина, проверьте, действительно ли магазин существует. Очень часто злоумышленники указывают несуществующие адреса, либо по данным адресам располагаются совсем другие организации. Проверьте отзывы о магазине в открытых интернет-рейтингах, пролистайте отзывы как можно дальше – злоумышленники могут прятать негативные отзывы за десятками фальшивых положительных оценок.

В случае совершения покупок посредством электронных досок объявлений посмотрите историю сделок продавца и ознакомьтесь с его рейтингом, многие торговые площадки предлагают подобную услугу.

5. Отсутствие у продавца или магазина «истории». Если интернет-магазин или учётная запись продавца зарегистрированы несколько дней назад, сделка с ними может быть опасной: создание интернет-магазина – дело нескольких часов, изменение его названия и переезд на другой адрес – нескольких минут. Будьте осторожны при совершении покупок в только что появившихся интернет-магазинах.

6. Неточности или несоответствия в описании товаров. К подобному объявлению следует отнестись с осторожностью. Внимательно прочитайте описание товара и сравните его с описаниями на других интернет-ресурсах.

7. Излишняя настойчивость продавцов и менеджеров. Если в процессе совершения покупки менеджер магазина начинает торопить вас с заказом и оплатой товара, обещая изменение цены или снятие товара с продажи, не поддавайтесь на уговоры и трезво оценивайте свои действия. Злоумышленники часто используют временной фактор для того, чтобы не дать жертве оценить все нюансы сделки. Тщательно проверяйте платёжную информацию и при наличии любых сомнений откладывайте сделку.

8. Подтверждение личности продавца путём направления отсканированного изображения паспорта. Ожидая перевода денег, продавцы в социальных сетях часто поступают так, чтобы подкупить доверие покупателя. Помните, что при современном развитии техники изготовить снимок на компьютере не представляет никакого труда. Он никаким образом не может подтверждать личность лица, направившего его вам.

Если интернет-магазин или объявление соответствуют хотя бы одному из указанных признаков, это серьёзный повод задуматься о целесообразности совершения сделки. Если подходят два или более признака, настоятельно рекомендуем воздержаться от контактов с данным продавцом или магазином.