Как норильчан обманом убеждают стать инвесторами

Самой молодой жертвой мошенников оказался 15-летний школьник. Подросток с целью заработка на покупке криптовалюты, о котором узнал в чате «Первый заработок», перевёл все свои сбережения мошенникам. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

Также на аналогичную уловку попался 49-летний северянин. Он хотел заработать на финансовых платформах Binance и Forex, но вместо этого подарил мошенникам шесть миллионов рублей, пять из которых он взял в кредит.

В августе в Норильске зафиксировано семь подобных случаев. У местных жителей мошенниками было похищено более 15 млн рублей.