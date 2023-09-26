МАУ ИЦ «Норильские новости»

Как норильчан обманом убеждают стать инвесторами

Как норильчан обманом убеждают стать инвесторами

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Как норильчан обманом убеждают стать инвесторами

В Норильском ОМВД рассказали, как мошенники под видом брокеров могут обмануть желающих заработать на бирже.

Как норильчан обманом убеждают стать инвесторами

Самой молодой жертвой мошенников оказался 15-летний школьник. Подросток с целью заработка на покупке криптовалюты, о котором узнал в чате «Первый заработок», перевёл все свои сбережения мошенникам. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

Также на аналогичную уловку попался 49-летний северянин. Он хотел заработать на финансовых платформах Binance и Forex, но вместо этого подарил мошенникам шесть миллионов рублей, пять из которых он взял в кредит.

В августе в Норильске зафиксировано семь подобных случаев. У местных жителей мошенниками было похищено более 15 млн рублей.

26 сентября в 14:21 420
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